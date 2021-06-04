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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 4 » 12:17:29

Десятки работников и 30 единиц техники: водоканал заменяет в Житомире старые задвижки. ФОТО

Сегодня, 12:17:29 1732 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Десятки работников и 30 единиц техники: водоканал заменяет в Житомире старые задвижки. ФОТО

 3 июня в 22:00 в Житомире отключили водоснабжение и начали масштабные работы по техническому переоснащению водопроводных камер и колодцев.

Как сообщили "Журналу Житомира" в КП "Житомирводоканал", уже демонтированы почти все старые задвижки, началась установка новой запорной арматуры.

На 8 водопроводных колодцах и камерах заменяют отработанное оборудования 56 работников водоканала. В работах задействовано более 30 единиц техники.

Кроме того, в двух водопроводных камерах меняет оборудование подрядная организация.

Водоканал отмечает, что проведение этих работ позволит начать реконструкцию одного из важнейших в обеспечении водоснабжения города трубопровода. Подробно об этом рассказывал директор водоканала Андрей Никитин.

Возобновлять водоснабжение начнут сегодня вечером. Утром 5 июня все дома в Житомире должны быть с водой.











Фото: Facebook / Андрей Никитин
Тэги: водоканал, Житомир, Ремонт, Водоснабжение
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:40:44, Сегодня [Материал]

Житомир - город-задвижка. Как ни водоканальная новость - так задвижка и обещания больше не будем отключать воду. Благо, уже не обещают (видимо осознали, как обосрались с таким громким заявлением).

Что ж, это далеко не последнее отключение воды в городе. Ведь это же еще трубы даже не меняли, а всего лишь задвижки.

Кстати, что там со стройкой очистного сооружения? Куда-то новости исчезли про это... появились проблемы?

http://zhzh.info/news/2020-02-10-42127
цитата: "Никитин отметил, что в апреле 2021 года новая главная канализационная насосная станция должна быть введена в эксплуатацию."
Уже июнь к слову)
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