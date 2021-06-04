Десятки работников и 30 единиц техники: водоканал заменяет в Житомире старые задвижки. ФОТО

3 июня в 22:00 в Житомире отключили водоснабжение и начали масштабные работы по техническому переоснащению водопроводных камер и колодцев.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в КП "Житомирводоканал", уже демонтированы почти все старые задвижки, началась установка новой запорной арматуры.
На 8 водопроводных колодцах и камерах заменяют отработанное оборудования 56 работников водоканала. В работах задействовано более 30 единиц техники.
Кроме того, в двух водопроводных камерах меняет оборудование подрядная организация.
Водоканал отмечает, что проведение этих работ позволит начать реконструкцию одного из важнейших в обеспечении водоснабжения города трубопровода. Подробно об этом рассказывал директор водоканала Андрей Никитин
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Возобновлять водоснабжение начнут сегодня вечером. Утром 5 июня все дома в Житомире должны быть с водой
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Фото: Facebook / Андрей Никитин