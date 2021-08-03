Водоканал предупреждает: ночью в Житомире снизят давление подачи воды

В ночь с 3 на 4 августа в Житомире будут проводить ремонтные работы на водопроводе, в связи с этим в некоторых районах будет снижено давление подачи воды.
Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
"В связи с проведением подрядной организацией "КСМ-ГРУП" работ на дюкерном переходе, с 22:00 03.08.2021 до 04.08.2021 возможно понижение давления подачи воды частично к микрорайоны Малёванка и Богуния", - объясняют коммунальщики.
Закончить работы планируют до 6 часов утра, 4 августа.
Напомним, водоканал совместно с Институтом гидробиологии устанавливает причину критичного содержания марганца
в реке Тетерев.