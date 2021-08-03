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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 3 » 12:33:19

Водоканал предупреждает: ночью в Житомире снизят давление подачи воды

Сегодня, 12:33:19 358 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал предупреждает: ночью в Житомире снизят давление подачи воды

 В ночь с 3 на 4 августа в Житомире будут проводить ремонтные работы на водопроводе, в связи с этим в некоторых районах будет снижено давление подачи воды.

Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
 

"В связи с проведением подрядной организацией "КСМ-ГРУП" работ на дюкерном переходе, с 22:00 03.08.2021 до 04.08.2021 возможно понижение давления подачи воды частично к микрорайоны Малёванка и Богуния", - объясняют коммунальщики.


Закончить работы планируют до 6 часов утра, 4 августа.

Напомним, водоканал совместно с Институтом гидробиологии устанавливает причину критичного содержания марганца в реке Тетерев.




 
Тэги: Ремонт, Водоснабжение, Житомир, водоканал
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