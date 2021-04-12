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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 12 » 17:13:40

Водоканал предупреждает жителей Житомира и пригорода о проблемах с водоснабжением

Вчера, 17:13:40 1225 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал предупреждает жителей Житомира и пригорода о проблемах с водоснабжением

 В некоторых районах Житомира и в пригороде с 14 по 20 апреля будут проблемы с водоснабжением. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
 

"Вниманию жителей Житомира, пгт Гуйва, пгт Новогуйвинское и с. Заричаны! В связи с проведением работ по монтажу новой водопроводной сети и подключения ее к узлу в камере КГС-3, с 14 до 20 апреля будет снижено давление подачи воды на город", - информирует КП.


В связи с этим у жителей верхних этажей центральной и промышленной части города, ул. Шевченко, Довженко, микрорайона Нижняя Полевая, а также в пгт Гуйва, пгт Новогуйвинское и с. Заречаны в часы наибольшего водопотребления возможно отсутствие воды.

"Обращаемся с просьбой сделать запас воды и приносим извинения за временные неудобства!" - добавляет водоканал. 

Тэги: водоканал, Житомир, Ремонт, Водоснабжение
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