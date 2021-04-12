Водоканал предупреждает жителей Житомира и пригорода о проблемах с водоснабжением

В некоторых районах Житомира и в пригороде с 14 по 20 апреля будут проблемы с водоснабжением. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал
".
"Вниманию жителей Житомира, пгт Гуйва, пгт Новогуйвинское и с. Заричаны! В связи с проведением работ по монтажу новой водопроводной сети и подключения ее к узлу в камере КГС-3, с 14 до 20 апреля будет снижено давление подачи воды на город", - информирует КП.
В связи с этим у жителей верхних этажей центральной и промышленной части города, ул. Шевченко, Довженко, микрорайона Нижняя Полевая, а также в пгт Гуйва, пгт Новогуйвинское и с. Заречаны в часы наибольшего водопотребления возможно отсутствие воды.
"Обращаемся с просьбой сделать запас воды и приносим извинения за временные неудобства!"
- добавляет водоканал.