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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 24 » 17:49:25

Водоканал анонсировал масштабный ремонт и отключение воды в Житомире на 2 дня

Вчера, 17:49:25 10131 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал анонсировал масштабный ремонт и отключение воды в Житомире на 2 дня

 Водоканал подготовил для житомирян неприятный сюрприз: в первые летние выходные весь город останется без централизованного водоснабжения. Об этом предупреждает на своем сайте и в соцсетях КП "Житомирводоканал".
 

"Мы завершили реконструкцию трех участков магистральных трубопроводов города, благодаря чему нам удалось обновить 7 км водопровода, по которому движется вода к вашим домам. На очереди - реконструкция 2,5 км одного из важнейших трубопроводов, который питает 54% домовладений всего города. Этот трубопровод тянется от перекрестка ул. О. Телиги - ул. Каховская вдоль ул. Каховской через дюкерный переход к пер. 1-й Короленко, ул. Короленко, пер. 2-й Коллективный, ул. Новосенная. Для того, чтобы начать реконструкцию одного из самых аварийных участков водопроводной сети, нам необходимо провести замену запорной арматуры в двух водопроводных камерах. Провести такие работы без приостановки водоснабжения невозможно", - объясняют коммунальщики.




Поэтому водоканал приостановит водоснабжение в Житомире 5 июня с 12:00 до 20:00 6 июня.

В этот период работники водоканала заменят запорную арматуру в 11 водопроводных колодцах по адресам:
 
  • ул. Домбровского;
  • перекресток ул. Болгарской - ул. Восточной;
  • площадь Соборная;
  • перекресток ул. Б. Тена - ул. Восточной;
  • перекресток ул. Б. Бердичевской - Старого Бульвара;
  • перекресток ул. Б. Бердичевской - М. Бердичевской;
  • перекресток ул. Б. Бердичевской - ул. И. Франко;
  • перекресток ул. Б. Тена - ул. Хлебной;
  • перекресток ул. М. Грушевского - ул. Небесной Сотни;
  • ул. Чудновская.

Сразу после проведения работ по замене запорной арматуры будет происходить обеззараживание и дезинфекция водопроводных сетей, которая продлится с 20:00 6 июня до 20:00 7 июня.

В водоканале говорят, что во время проведения промывки вода в кранах абсолютно безопасна для водных процедур, мытья посуды, стирки и других хозяйственных целей, однако ее нельзя использовать для приготовления пищи.

"Обращаемся к вам с просьбой сделать необходимый запас воды и с пониманием отнестись к ситуации с временным приостановлением водоснабжения, ведь мы работаем ради нашего общего блага", - отмечает КП "Житомирводоканал".

Тэги: водоканал, Житомир, Ремонт, Водоснабжение
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Комментариев: 8
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 17:58:20, Вчера [Материал]

от нащо було обіцяти, що більше такого не буде? бісить саме це, бо вважаю таке проявом непрофесіоналізму
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 18:43:02, Вчера [Материал]

ви мабуть просто гуманітарій
Hoakina
4 Марина (Hoakina)   • 19:16:04, Вчера [Материал]

На 2. Може я і гуманітарій, але мене навчили, що не можна обіцяти того, що не можна виконати, і в людському плані, і в професійному. Якщо спеціалісти раз по раз кажуть, що це останній раз не буде води у всьому місті, то це говорить про те, що вони ніякі не спеціалісти, бо фахівець може спрогнозувати на 2 кроки вперед. Крім того, тільки в Житомирі при таких роботах перекривають всім воду. І нащо тоді міняли ті сакраментальні засувки, які міняли, щоб більше ні разу не позбавляти місто води на 4 доби
aptik
3 Артем (aptik)   • 19:15:21, Вчера [Материал]

Обещание держат. Прям такое как было не будет. Чучуть по другому будет)
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 21:12:58, Вчера [Материал]

вообще-то при ограничении доступа к услуге поставщик должен предоставить компенсацию. Ждём 10% скидку на майский счёт за воду по этим адресам.....
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 23:20:58, Вчера [Материал]

Когда-то Житомир был известен своими носками. Теперь задвижками. Можно и в логотипы города задвижку заносить. Вопрос лишь в том, сколько еще лет нам так по ушам будут ездить с этими отключениями?

И самый интригующий вопрос: что придумаете потом, когда все поменяете, а воду все-равно будете отключать городу? Водоканалу, к-рый врет, уже никто не поверит. Так что отключения это уже надолго.
Вано
7 Вано (Вано)   • 11:09:34, Сегодня [Материал]

Пока они все эти задвижки поменяют, окажется что самые первые заменные уже снова менять надо
Hoakina
8 Марина (Hoakina)   • 14:03:34, Сегодня [Материал]

На 6. Мене тільки цікавить, яка від цього вигода? а вона є, раз таке чинять.
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