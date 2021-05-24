Водоканал анонсировал масштабный ремонт и отключение воды в Житомире на 2 дня

"Мы завершили реконструкцию трех участков магистральных трубопроводов города, благодаря чему нам удалось обновить 7 км водопровода, по которому движется вода к вашим домам. На очереди - реконструкция 2,5 км одного из важнейших трубопроводов, который питает 54% домовладений всего города. Этот трубопровод тянется от перекрестка ул. О. Телиги - ул. Каховская вдоль ул. Каховской через дюкерный переход к пер. 1-й Короленко, ул. Короленко, пер. 2-й Коллективный, ул. Новосенная. Для того, чтобы начать реконструкцию одного из самых аварийных участков водопроводной сети, нам необходимо провести замену запорной арматуры в двух водопроводных камерах. Провести такие работы без приостановки водоснабжения невозможно", - объясняют коммунальщики.