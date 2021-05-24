Водоканал анонсировал масштабный ремонт и отключение воды в Житомире на 2 дня

Водоканал подготовил для житомирян неприятный сюрприз: в первые летние выходные весь город останется без централизованного водоснабжения. Об этом предупреждает на своем сайте и в соцсетях КП "Житомирводоканал
".
"Мы завершили реконструкцию трех участков магистральных трубопроводов города, благодаря чему нам удалось обновить 7 км водопровода, по которому движется вода к вашим домам. На очереди - реконструкция 2,5 км одного из важнейших трубопроводов, который питает 54% домовладений всего города. Этот трубопровод тянется от перекрестка ул. О. Телиги - ул. Каховская вдоль ул. Каховской через дюкерный переход к пер. 1-й Короленко, ул. Короленко, пер. 2-й Коллективный, ул. Новосенная. Для того, чтобы начать реконструкцию одного из самых аварийных участков водопроводной сети, нам необходимо провести замену запорной арматуры в двух водопроводных камерах. Провести такие работы без приостановки водоснабжения невозможно", - объясняют коммунальщики.
Поэтому водоканал приостановит водоснабжение в Житомире 5 июня с 12:00 до 20:00 6 июня
.
В этот период работники водоканала заменят запорную арматуру в 11 водопроводных колодцах по адресам:
- ул. Домбровского;
- перекресток ул. Болгарской - ул. Восточной;
- площадь Соборная;
- перекресток ул. Б. Тена - ул. Восточной;
- перекресток ул. Б. Бердичевской - Старого Бульвара;
- перекресток ул. Б. Бердичевской - М. Бердичевской;
- перекресток ул. Б. Бердичевской - ул. И. Франко;
- перекресток ул. Б. Тена - ул. Хлебной;
- перекресток ул. М. Грушевского - ул. Небесной Сотни;
- ул. Чудновская.
Сразу после проведения работ по замене запорной арматуры будет происходить обеззараживание и дезинфекция водопроводных сетей, которая продлится с 20:00 6 июня до 20:00 7 июня
.
В водоканале говорят, что во время проведения промывки вода в кранах абсолютно безопасна для водных процедур, мытья посуды, стирки и других хозяйственных целей, однако ее нельзя использовать для приготовления пищи.
"Обращаемся к вам с просьбой сделать необходимый запас воды и с пониманием отнестись к ситуации с временным приостановлением водоснабжения, ведь мы работаем ради нашего общего блага"
, - отмечает КП "Житомирводоканал".