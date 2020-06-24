Водоканал предупреждает об очередном отключении: воды в Житомире не будет 36 часов

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" предупреждает житомирян об очередном отключении водоснабжения в городе. На этот раз запасаться водой нужно больше, чем на сутки.
"4-5 июля подрядная организация "Рико" на водопроводной насосной станции проведет комплексную модернизацию павильонов, установив на них новое оборудование. Для проведения этих работ мы вынуждены приостановить водоснабжения города"
, - объясняют в КП.
Водоснабжение отключат с 00:01 4 июля
Возобновить подачу воды должны до 12:00 5 июля
"Просим с пониманием отнестись к ситуации: мы продолжаем реконструкцию водопроводных очистных сооружений, что позволит нам попрощаться с советским оборудованием и технологиями, заменив их на современное оборудование и европейские технологии. Техническое и строительное состояние павильонов неудовлетворительное. Необходимость их реконструкции и технического перевооружения объясняется физической изношенностью объектов", - информирует водоканал.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в последний раз водоснабжение во всем городе отключали в конце мая
.
Может, ещё научатся быстро зарывать разрытое..
Господа, этот момент рано или поздно бы настал, и лучше делать это планово, чем "ой, у нас тут прорыв на магистрали очистных сооружений, надо найти подрядчика, всё согласовать и выполнить за неделю. Ну и заплатить за срочность, а вы пока без воды посидите.". Надо объяснять кто будет платить за "потом" и что "потом" дороже чем "сейчас"?Или в "санитарных нормах" почитаете? Там то уж точно об этом сказано, где-то рядом с "в жару, в момент карантина".
2. Каким местом вы задвижки в городе свели с очистными сооружениями? Или по-вашему они должны попросить людей "просто перестать срать" на время замены оборудования?
3. То что у нас глобольная проблема в стране с устаревшим физически и морально оборудованием водоканалов, которое N-лет без модернизации и замены - то всем похер. Ровным счётом как и на то, что наш город - едва-ли не единственный который так активно пытается с этим бороться. Или дальше своего носа мы смотреть на способны?
4. А что, простите, при прошлых мерах и руководителях водоканалов было? Ничего? Тотальный похер? Ах, так вам удобнее было, простите, не учел...