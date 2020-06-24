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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 24 » 17:50:19

Водоканал предупреждает об очередном отключении: воды в Житомире не будет 36 часов

Вчера, 17:50:19 2833 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал предупреждает об очередном отключении: воды в Житомире не будет 36 часов

 Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" предупреждает житомирян об очередном отключении водоснабжения в городе. На этот раз запасаться водой нужно больше, чем на сутки.

"4-5 июля подрядная организация "Рико" на водопроводной насосной станции проведет комплексную модернизацию павильонов, установив на них новое оборудование. Для проведения этих работ мы вынуждены приостановить водоснабжения города", - объясняют в КП.
 

Водоснабжение отключат с 00:01 4 июля
Возобновить подачу воды должны до 12:00 5 июля

 

"Просим с пониманием отнестись к ситуации: мы продолжаем реконструкцию водопроводных очистных сооружений, что позволит нам попрощаться с советским оборудованием и технологиями, заменив их на современное оборудование и европейские технологии. Техническое и строительное состояние павильонов неудовлетворительное. Необходимость их реконструкции и технического перевооружения объясняется физической изношенностью объектов", - информирует водоканал.


Как сообщал "Журнал Житомира", в последний раз водоснабжение во всем городе отключали в конце мая.
Тэги: Ремонт, водоканал, Водоснабжение, Житомир
Комментариев: 10
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 19:01:52, Вчера [Материал]
-1

Как же вы уже задолбали с этими отключениями
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 19:09:36, Вчера [Материал]
+3

Не стоит извиняться, мы уже привыкли!)))
Hoakina
3 Марина (Hoakina)   • 19:35:07, Вчера [Материал]
+2

нащо було минулі рази обіцяти, що це останній раз? для того і зупиняють і міняють засувки, щоб більше не відмикати всьому місту. І чому і інших регіонах такого не буває? рівень професіоналізму зашкалює
RaID
10 Сергій (RaID)   • 23:52:14, Вчера [Материал]
0

Те що роботи на насосній станції ні на що не натякає? Відключив насосну станцію для модернізації, все що після насосів втрачає тиск.
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 19:42:49, Вчера [Материал]
+4

Отключение, не потому что 30 лет независимости не ремонтированные трубы опять прорвали, а из-за модернизации - это отлично!
Может, ещё научатся быстро зарывать разрытое..
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:52:35, Вчера [Материал]
+4

Модернизация - хорошо... А дать после нее давление на старые и гнилые трубы - плохо.
HOUSE
6 Sergey (HOUSE)   • 21:38:03, Вчера [Материал]
+1

Отключение воды по всему городу, в жару в момент карантина... Это ЗАПРЕЩЕНО по всем санитарным нормам. Дорогой пока еще мер города Житомира господин Сухомлин и господин Никитин. Когда вы перестанете издеватся над жителями прекрасного города Житомира??? Когда наконец то вы угомонитесь??? И еще никикин заявлял в 2016 ом году что отключение воды по всему городу на трое суток , для установки задвижек даст возможность в подальшее время не отключать ее по всему городу. И что мы имеем? Наглая ложь... Уже 4 года извеваются над Житомирянами. Не стыдно им в глаза смотреть??? При прошлых мерах и руководителях водоканалов такой херни небыло...
november
8 Tom Foss (november)   • 22:54:51, Вчера [Материал]
0

1. А можно ссылочку на эти самые "санитарные нормы"? Или они у вас голове исключительно?
Господа, этот момент рано или поздно бы настал, и лучше делать это планово, чем "ой, у нас тут прорыв на магистрали очистных сооружений, надо найти подрядчика, всё согласовать и выполнить за неделю. Ну и заплатить за срочность, а вы пока без воды посидите.". Надо объяснять кто будет платить за "потом" и что "потом" дороже чем "сейчас"?Или в "санитарных нормах" почитаете? Там то уж точно об этом сказано, где-то рядом с "в жару, в момент карантина".
2. Каким местом вы задвижки в городе свели с очистными сооружениями? Или по-вашему они должны попросить людей "просто перестать срать" на время замены оборудования?
3. То что у нас глобольная проблема в стране с устаревшим физически и морально оборудованием водоканалов, которое N-лет без модернизации и замены - то всем похер. Ровным счётом как и на то, что наш город - едва-ли не единственный который так активно пытается с этим бороться. Или дальше своего носа мы смотреть на способны?
4. А что, простите, при прошлых мерах и руководителях водоканалов было? Ничего? Тотальный похер? Ах, так вам удобнее было, простите, не учел...
Dmitry
9 Dmitry (Dmitry)   • 23:04:05, Вчера [Материал]
+1

При прошлых мерах подача воды в 23-30 во всем городе ПРЕКРАЩАЛАСЬ на всю ночь. Память короткая,об этом уже забыли...
ELVA
7 Elva (ELVA)   • 21:42:36, Вчера [Материал]
-1

ЗАДОЛБАЛ ВОДОКАНАЛ !
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