Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Житомир. Водоканал предупреждает об очередном отключении: воды в Житомире не будет 36 часов - 24 Июня 2020