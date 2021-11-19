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В Житомирской области за один день произошло два смертельных ДТП. ФОТО

Вчера, 12:38:39 1026 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области за один день произошло два смертельных ДТП. ФОТО

 На автодорогах Житомирщины 18 ноября зафиксировали две смертельных ДТП. Первая авария произошла утром на 14 км автодороги Попельня – Ружин.

"Предварительно, около 6:30 водитель автомобиля Skoda Superb, 35-летний житель Бердичевского района, не справился с управлением на округленном участке дороги и съехал на обочину, где транспортное средство перевернулось", – сообщили в полиции Житомирской области.

В результате ДТП травмы получил пассажир этого же авто, 32-летний житель Семеновской территориальной громады Бердичевского района. Мужчина погиб на месте происшествия.



Еще одна авария произошла вечером на 192 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Андреевка.
 

"Предварительно, водитель автофургона IVECO, 51-летний житомирянин, совершил столкновение с движущейся в попутном направлении гужевой повозкой", – информируют правоохранители.




В результате ДТП водитель телеги, 37-летний местный житель, от полученных травм погиб на месте происшествия.

Полицейские призывают водителей к внимательности и строгому соблюдению Правил дорожного движения, а водителям гужевого транспорта напоминают, что телега должна быть оборудована световозвращателями. Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на гужевом транспорте необходимо включить фонари: спереди – белого цвета, сзади – красного цвета, которые устанавливаются с левой стороны повозки.
Тэги: Житомирская область, дтп
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