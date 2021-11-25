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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 25 » 12:27:55

Врачи Житомирской областной детской больницы начали проводить сложные операции на костях

Вчера, 12:27:55 564 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Врачи Житомирской областной детской больницы начали проводить сложные операции на костях

 В травматологическом отделении Житомирской областной детской больницы начали проводить сложные оперативные вмешательства на костях. Об этом сообщили на Facebook-странице больницы.

"Травматологическое отделение вводит выполнение оперативных вмешательств высокой категории сложности с аллопластикой и аутопластикой костей. Данные методики восстановительной хирургии применяются в случае замещения дефектов тканей и органов различными синтетическими материалами (аллопластика) и собственными тканями оперированного (аутопластика)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице уже провели первые две операции. Житомирским врачам помогал кандидат медицинских наук, врач высшей категории, ортопед-травматолог отделения детской ортопедии ГУ "Института патологии позвоночника и суставов им. проф, М.И. Ситенко НАМН Украины" (Харьков) Анатолий Пашенко.

Областная больница заключила договор о сотрудничестве с Институтом патологии позвоночника и суставов, что позволит врачам повышать свой профессиональный уровень и перенимать опыт ученых.

Тэги: операции, больница, Житомир
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