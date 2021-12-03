«То клешня крабика?» В соцсети высмеяли новый туристический логотип Житомирщины

Не віриться, що туристичний логотип, а тим паче такий, призведе на Житомирщині до туристичного буму. Загалом питання до репрезентативності того онлайн-голосування за логотип, в якому взяли участь трішки більше 700 людей.



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Ребрендинг газети "Житомирщина".



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Рука-лопата? Чи що це знизу?



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Ніби це дно. Але я впевнений, що знизу ще не раз постукають.



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А снизу надписи не хватает: "поможiть, люди добрi".



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Знизу, то клешня крабіка...?