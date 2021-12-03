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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 3 » 18:22:56

«То клешня крабика?» В соцсети высмеяли новый туристический логотип Житомирщины

Сегодня, 18:22:44 523 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«То клешня крабика?» В соцсети высмеяли новый туристический логотип Житомирщины

 Областной совет провел конкурс на новый туристический логотип Житомирской области. В финал попали две работы: "Житомирщина туристическая" и "Житомирщина удивительная".

Победителя выбирала общественность путем открытого онлайн-голосования. Всего участие в голосовании приняли 713 человек.



Победителем с разницей в 29 голосов стал логотип "Житомирщина туристическая". Его автор – Татьяна Вдовиченко.



Логотип подвергли критике в соцсетях. В частности, результаты конкурса прокомментировал бывший главный архитектор Житомира Юрий Безбородов.

"Официальный победитель в конкурсе! На лучший логотип Житомирщины! Живите теперь с этим", - написал на своей Facebook-странице Безбородов.

Под постом пользователи соцсети оставили более сотни комментариев. Люди возмущены выбранным лого. Новый логотип сравнивают с клешней ракообразных или с протянутой рукой.
 

Не віриться, що туристичний логотип, а тим паче такий, призведе на Житомирщині до туристичного буму. Загалом питання до репрезентативності того онлайн-голосування за логотип, в якому взяли участь трішки більше 700 людей.

***

Ребрендинг газети "Житомирщина".

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Рука-лопата? Чи що це знизу?

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Ніби це дно. Але я впевнений, що знизу ще не раз постукають.

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А снизу надписи не хватает: "поможiть, люди добрi".

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Знизу, то клешня крабіка...?




Другие пользователи соцсети предлагают дизайнерам и маркетологам создать новую концепцию лого.

"Житомирский областной совет уже второй раз возмутил всех своей безвкусицей! Я предлагаю устроить Хакатон дизайнеров и интернет маркетологов, людей занимающихся печатью, которые совместно разработают концепцию нового лого Житомирщины, и проработают айдентику. Если есть желание приобщиться, пишите в комментариях", - написал в Facebook Сергей Дунев.
Тэги: логотип, Житомирщина, соцсети
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Комментариев: 3
ciklumig
1 НеВажно (ciklumig)   • 18:30:09, Сегодня [Материал]

Безвкусица там на этаж и в кабинетах, о каком лого может идти речь?)
Admiral8
2 Papa (Admiral8)   • 20:13:02, Сегодня [Материал]

Голосование - самый худший способ получить правильный выбор, поскольку голосуют обыватели. А решение должен принимать опытный компетентный специалист. Максимум 2-3 специалиста.
Timion
3 Artem (Timion)   • 21:25:37, Сегодня [Материал]

Специалист в какой сфере? в логотипах?
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