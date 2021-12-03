«То клешня крабика?» В соцсети высмеяли новый туристический логотип Житомирщины

Областной совет провел конкурс на новый туристический логотип Житомирской области. В финал попали две работы: "Житомирщина туристическая" и "Житомирщина удивительная".
Победителя выбирала общественность путем открытого онлайн-голосования. Всего участие в голосовании приняли 713 человек.
Победителем с разницей в 29 голосов стал логотип "Житомирщина туристическая
". Его автор – Татьяна Вдовиченко.
Логотип подвергли критике в соцсетях. В частности, результаты конкурса прокомментировал бывший главный архитектор Житомира Юрий Безбородов
.
"Официальный победитель в конкурсе! На лучший логотип Житомирщины! Живите теперь с этим"
, - написал на своей Facebook-странице Безбородов.
Под постом пользователи соцсети оставили более сотни комментариев. Люди возмущены выбранным лого. Новый логотип сравнивают с клешней ракообразных или с протянутой рукой.
Не віриться, що туристичний логотип, а тим паче такий, призведе на Житомирщині до туристичного буму. Загалом питання до репрезентативності того онлайн-голосування за логотип, в якому взяли участь трішки більше 700 людей.
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Ребрендинг газети "Житомирщина".
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Рука-лопата? Чи що це знизу?
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Ніби це дно. Але я впевнений, що знизу ще не раз постукають.
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А снизу надписи не хватает: "поможiть, люди добрi".
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Знизу, то клешня крабіка...?
Другие пользователи соцсети предлагают дизайнерам и маркетологам создать новую концепцию лого.
"Житомирский областной совет уже второй раз возмутил всех своей безвкусицей! Я предлагаю устроить Хакатон дизайнеров и интернет маркетологов, людей занимающихся печатью, которые совместно разработают концепцию нового лого Житомирщины, и проработают айдентику. Если есть желание приобщиться, пишите в комментариях"
, - написал в Facebook Сергей Дунев
.