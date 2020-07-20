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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2020 » Июль » 20 » 09:38:50

Vodafone назвала самые популярные соцсети среди жителей Житомирской области

Сегодня, 09:54:41 1021 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Vodafone назвала самые популярные соцсети среди жителей Житомирской области

 Компания Vodafone составила рейтинг использования мессенджеров и социальных сетей в городах и областях Украины в первой половине 2020 года, присвоив каждому региону цветовой статус – под цвет значка наиболее используемого сервиса.

Цвета, соответствующие популярным соцсетям и мессенджерам:
 
  • Viber – сиреневый;
  • WhatsApp – зеленый;
  • Telegram – голубой;
  • Instagram – вишневый;
  • Facebook – синий;
  • YouTube – красный;
  • TikTok – черный;
  • Likee – розовый;
  • Snapchat – желтый.

Житомирская область окрасилась сразу в два цвета: красный и черный.



Согласно рейтингу, в Житомирской области живут наиболее активные пользователи сети YouTube (красный статус). Средний трафик в месяц на каждого пользователя составил 8778 МБ.

Также на Житомирщине находятся и самые ярые любители сети TikTok – 2390 МБ/чел, поэтому ей присвоен одновременно и черный цветовой код.

Vodafone также выделил два населенных пункта Житомирщины с наиболее активными пользователями соцсетей (трафик за месяц):
 
  • Красный (YouTube) – Норинск, Житомирская область, 9985 МБ/чел;
  • Черный (TikTok) – Щеглиевка, Житомирская область, 2980 МБ/чел.

Тэги: Vodafone, статистика, соцсети, Житомирщина
Комментариев: 4
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 10:34:15, Сегодня [Материал]
-2

Ойц, можно подумать никто не использует ВК или ОК!
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:08:57, Сегодня [Материал]
+1

Пенсіонери та ватани іспользуют.
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:09:32, Сегодня [Материал]
+1

І все було б норм, якби вони там і лишалися. А то вже вітчизняний Фейсбучек багато в чому став нагадувати "Одноглазників". :(
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 11:13:46, Сегодня [Материал]
-1

то есть Водафон собирает информацию о пользователях без их ведома.
прекрасненько.....
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