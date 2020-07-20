Vodafone назвала самые популярные соцсети среди жителей Житомирской области

Компания Vodafone составила рейтинг использования мессенджеров и социальных сетей в городах и областях Украины в первой половине 2020 года, присвоив каждому региону цветовой статус – под цвет значка наиболее используемого сервиса
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Цвета, соответствующие популярным соцсетям и мессенджерам:
- Viber – сиреневый;
- WhatsApp – зеленый;
- Telegram – голубой;
- Instagram – вишневый;
- Facebook – синий;
- YouTube – красный;
- TikTok – черный;
- Likee – розовый;
- Snapchat – желтый.
Житомирская область окрасилась сразу в два цвета: красный и черный.
Согласно рейтингу, в Житомирской области живут наиболее активные пользователи сети YouTube (красный статус). Средний трафик в месяц на каждого пользователя составил 8778 МБ.
Также на Житомирщине находятся и самые ярые любители сети TikTok – 2390 МБ/чел, поэтому ей присвоен одновременно и черный цветовой код.
Vodafone также выделил два населенных пункта Житомирщины с наиболее активными пользователями соцсетей (трафик за месяц):
- Красный (YouTube) – Норинск, Житомирская область, 9985 МБ/чел;
- Черный (TikTok) – Щеглиевка, Житомирская область, 2980 МБ/чел.
прекрасненько.....