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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 7 » 17:56:24

С начала года на дорогах Житомирщины погибли почти полсотни человек

Вчера, 18:19:03 531 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С начала года на дорогах Житомирщины погибли почти полсотни человек

 На дорогах Житомирской области на протяжении июня-августа произошло 1045 ДТП. В каждой четвертой из них были травмированы или погибшие люди.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Почти полсотни граждан получили телесные повреждения, от которых умерли, и еще 323 человека - травмы различной степени тяжести. И хотя в общем таких случаев меньше, чем в прошлом году, каждая жизнь - это ценность, поэтому мы призываем с уважением и ответственностью относиться к вопросам дорожной безопасности", - прокомментировал ситуацию начальник Управления превентивной деятельности ГУНП Виталий Магалецкий.


Если в этом году в ДТП погибли 47 человек, то в прошлом - 53, травмированы в 2020 - 323, в 2019 - 413 граждан.

"Среди наиболее характерных случаев: внезапное появление на проезжей части дороги, чаще всего это касается детей или недисциплинированных взрослых, в том числе из-за большого употребленного алкоголя", - отмечают в полиции.
Тэги: дтп, Житомирщина, статистика
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