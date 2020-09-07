С начала года на дорогах Житомирщины погибли почти полсотни человек

"Почти полсотни граждан получили телесные повреждения, от которых умерли, и еще 323 человека - травмы различной степени тяжести. И хотя в общем таких случаев меньше, чем в прошлом году, каждая жизнь - это ценность, поэтому мы призываем с уважением и ответственностью относиться к вопросам дорожной безопасности", - прокомментировал ситуацию начальник Управления превентивной деятельности ГУНП Виталий Магалецкий.