С начала года на дорогах Житомирщины погибли почти полсотни человек

На дорогах Житомирской области на протяжении июня-августа произошло 1045 ДТП. В каждой четвертой из них были травмированы или погибшие люди.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Почти полсотни граждан получили телесные повреждения, от которых умерли, и еще 323 человека - травмы различной степени тяжести. И хотя в общем таких случаев меньше, чем в прошлом году, каждая жизнь - это ценность, поэтому мы призываем с уважением и ответственностью относиться к вопросам дорожной безопасности", - прокомментировал ситуацию начальник Управления превентивной деятельности ГУНП Виталий Магалецкий.
Если в этом году в ДТП погибли 47 человек, то в прошлом - 53, травмированы в 2020 - 323, в 2019 - 413 граждан.
"Среди наиболее характерных случаев: внезапное появление на проезжей части дороги, чаще всего это касается детей или недисциплинированных взрослых, в том числе из-за большого употребленного алкоголя"
, - отмечают в полиции.