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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 7 » 15:42:29

Почему происходят аварии на Житомирщине: полиция назвала 5 самых распространенных причин ДТП

Сегодня, 15:42:29 342 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Почему происходят аварии на Житомирщине: полиция назвала 5 самых распространенных причин ДТП

 За 9 месяцев 2021 года на территории Житомирщины произошло 3173 дорожно-транспортных происшествия, из которых 664 с пострадавшими. Такую статистику приводит Управление превентивной деятельности ГУНП в области.

В этих ДТП погибли 110 человек и еще 822 - травмированы. За аналогичный период прошлого года в ДТП погибли 123 человека, а травмы получили более 890.

136 дорожно-транспортных происшествий произошло с участием несовершеннолетних, 117 из них - с пострадавшими. В результате погибли 10 детей, еще 127 получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские отмечают, что самыми распространенными видами ДТП с пострадавшими остаются столкновения транспортных средств (294), наезд на пешехода (149), наезд на препятствие (84), опрокидывание автомобиля (65), наезд на велосипедиста (44).

Среди причин, приводящих к трагическим ДТП, выделяют превышение безопасной скорости движения (284), нарушение правил маневрирования (130) и правил проезда перекрестков (46), несоблюдение дистанции (32), вождение в нетрезвом состоянии (28).

Тэги: статистика, Житомирщина, дтп
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Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 16:39:46, Сегодня [Материал]

"выделяют превышение безопасной скорости движения (284), нарушение правил маневрирования (130) и правил проезда перекрестков (46), несоблюдение дистанции (32), вождение в нетрезвом состоянии (28)."

получается что 492 случая это трезвые а только 28 это пьяные.... ээээ... то может мы чето не так делаем, нам всегда говорили что пьяные плохо ездят но статистика говорит совсем по другому...)))
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