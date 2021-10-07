Почему происходят аварии на Житомирщине: полиция назвала 5 самых распространенных причин ДТП

За 9 месяцев 2021 года на территории Житомирщины произошло 3173 дорожно-транспортных происшествия, из которых 664 с пострадавшими. Такую статистику приводит Управление превентивной деятельности ГУНП в области
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В этих ДТП погибли 110 человек и еще 822 - травмированы. За аналогичный период прошлого года в ДТП погибли 123 человека, а травмы получили более 890.
136 дорожно-транспортных происшествий произошло с участием несовершеннолетних, 117 из них - с пострадавшими. В результате погибли 10 детей, еще 127 получили травмы различной степени тяжести.
Полицейские отмечают, что самыми распространенными видами ДТП с пострадавшими остаются столкновения транспортных средств (294), наезд на пешехода (149), наезд на препятствие (84), опрокидывание автомобиля (65), наезд на велосипедиста (44).
Среди причин, приводящих к трагическим ДТП, выделяют превышение безопасной скорости движения (284), нарушение правил маневрирования (130) и правил проезда перекрестков (46), несоблюдение дистанции (32), вождение в нетрезвом состоянии (28).