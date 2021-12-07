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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 7 » 10:45:44

Бюджет Житомирской громады на следующий год составит почти 3,5 млрд гривен

Сегодня, 10:45:44 541 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бюджет Житомирской громады на следующий год составит почти 3,5 млрд гривен

 На официальном сайте Житомирского городского совета размещен проект бюджета Житомирской городской территориальной громады на 2022 год. Ориентировочно бюджет составит около 3,5 млрд грн.

"Проект бюджета составлен в соответствии с проектами и задачами, определенными в городских целевых программах. Ознакомиться с перечнем программ можно по ссылке", - отметили в мэрии.

В 2022 году доходная часть бюджета Житомирской городской ТГ планируется на уровне 3 449,3 млн грн:
 
  • собственные доходы общего фонда – 2 579,9 млн грн;
  • трансферты в общий фонд – 636,0 млн грн;
  • доходы специального фонда – 233,3 млн грн;
  • трансферты в специальный фонд – 0,2 млн грн;

Расходная часть бюджета составит 3 449,3 млн грн, в том числе расходы:
 
  • общего фонда – 2 879,4 млн грн;
  • специального фонда – 569,9 млн грн, в том числе бюджет развития – 366,7 млн ​​грн.

При формировании проекта бюджета учтено: увеличение размера минимальной заработной платы – 1 января 2022 года – в размере 6 500 грн и с 1 октября 2022 года – в размере 6 700 грн, расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей с учетом натуральных норм потребления, текущие расходы с учетом индекса потребительских цен.

"Проект бюджета громады будет уточняться в соответствии с показателями государственного и областного бюджетов, изменениями в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины и другие законодательные акты, касающиеся местных бюджетов и межбюджетных отношений. Предложения от общественности принимаются в течение 10 дней в письменной и электронной форме по адресу: г. Житомир, площадь им. С.П. Королева, 4/2, mvk@zt-rada.gov.ua", - сообщили в горсовете.
Тэги: бюджет, горсовет, громада, Житомир
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Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:05:31, Сегодня [Материал]

если эти деньги просто раздать житомирцам, то получицца где-то $500 на каждого. Средняя семья из 4х человек получит $2000.
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 12:42:26, Сегодня [Материал]

Взять и поделить! (с)
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 13:25:15, Сегодня [Материал]

упыри
а могли бы малоимущим раздать....
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