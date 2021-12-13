В Житомире проходит международный мультикультурный фестиваль Ars Teteriv Stage

В Житомире до 26 декабря проходит первый международный мультикультурный фестиваль Ars Teteriv Stage. Об этом сообщается на Facebook-странице
мероприятия.
В программу Ars Teteriv Stage входят блоки классической, новой и альтернативной музыки, выставки современных художников, презентации и междисциплинарные проекты, создаваемые специально для фестиваля.
Программа фестиваля
- 14 декабря – творческая встреча с композитором и дирижером Владимиром Рунчаком.
- 17 декабря – выставка графических плакатов украинского дизайнера Ольги Василенко, посвященных польским и украинским композиторам ХХ-ХХІ веков.
- 18 декабря – сольная концертная программа "Світло і тінь" певицы Вики Забавки.
- 20 декабря – концерт инструментальной музыки (скрипка и контрабас).
- 21 декабря – аудиовизуальный танц-перформанс хореографа Ольги Кебас и медиа-артиста Сергея Дышлевого.
Фестиваль является инициативой общественной организации "Мистецька Ліга" и будет проходить в рамках комплексной целевой программы "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади".
Ознакомиться с полным списком мероприятий фестиваля, изменениями и дополнениями можно по ссылке
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