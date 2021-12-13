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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Декабрь » 13 » 13:49:22

В Житомире проходит международный мультикультурный фестиваль Ars Teteriv Stage

Вчера, 13:49:22 1077 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире проходит международный мультикультурный фестиваль Ars Teteriv Stage

 В Житомире до 26 декабря проходит первый международный мультикультурный фестиваль Ars Teteriv Stage. Об этом сообщается на Facebook-странице мероприятия.

В программу Ars Teteriv Stage входят блоки классической, новой и альтернативной музыки, выставки современных художников, презентации и междисциплинарные проекты, создаваемые специально для фестиваля.
 

Программа фестиваля

 
  • 14 декабря – творческая встреча с композитором и дирижером Владимиром Рунчаком.
  • 17 декабря – выставка графических плакатов украинского дизайнера Ольги Василенко, посвященных польским и украинским композиторам ХХ-ХХІ веков.
  • 18 декабря – сольная концертная программа "Світло і тінь" певицы Вики Забавки.
  • 20 декабря – концерт инструментальной музыки (скрипка и контрабас).
  • 21 декабря – аудиовизуальный танц-перформанс хореографа Ольги Кебас и медиа-артиста Сергея Дышлевого.

Фестиваль является инициативой общественной организации "Мистецька Ліга" и будет проходить в рамках комплексной целевой программы "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади".

Ознакомиться с полным списком мероприятий фестиваля, изменениями и дополнениями можно по ссылке.
Тэги: фестиваль, Житомир
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