У Зеленского рассматривают вариант введения карточек на продукты

"В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дия" - так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", - заявил Олег Устенко.