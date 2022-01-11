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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Январь » 11 » 12:47:45

У Зеленского рассматривают вариант введения карточек на продукты

Вчера, 12:47:45 1821 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Зеленского рассматривают вариант введения карточек на продукты

 Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность внедрения в Украине продуктовых карточек для малообеспеченных категорий населения.

Об этом в комментарии ВВС News Украина заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Перспектива перехода части населения на продуктовые карточки, как указывается, вызвана подорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа.

Устенко считает, что в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов питания.

"В наших условиях это дополнительный риск для экономики", – считает он.

А вот более приемлемым вариантом, считает экономист, могла бы быть целевая финансовая поддержка – по аналогии с программой "єПідтримка", доступной тем, кто установил на смартфоне правительственное приложение "Дія".

Олег Устенко не исключил введение чего-то вроде "продуктовых карт", которые действуют в США для малоимущих граждан.
 

"В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дия" - так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", - заявил Олег Устенко.


Он подчеркнул, что "это антикризисные меры, которые могут вводиться по необходимости".

В сети на такую инициативу уже отреагировали с юмором.

Тэги: Дія, продуктовые карточки, Цены, продукты
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Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:31:49, Вчера [Материал]

Талоны на еду вводили при голоде в послевоенные годы с 1946 года
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:33:01, Вчера [Материал]

толи ещё будет.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:57:40, Вчера [Материал]

Олеже! щоб ти все свое життя сидів на продуктових карточках.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 16:04:08, Вчера [Материал]

в Гамерыци оно немного не так работает
это обычная карта, но расплатицца ей можно только за продукты, требующих действий по приготовлению. Мороженые окорочка купить можеш, а куру-гриль нет. Ну и бухло и сиги тоже нет, но есть варианты.

Кстати а причём тут "российский" газ, киев его ж не покупает. Газ местной добычи стоит гривна/куб, словацкий ещё дешевле. Может лучше выдавать газ по талонам?
FED8
5 FED8 (FED8)   • 16:36:44, Вчера [Материал]

А российский газ при том - что наши слуги народа его не закачали летом в подземные хранилища . До весны с запасом было-бы. Это диверсия против страны и народа. Кто ее проплатил я догадываюсь . А давайте проведем эксперимент и выберем зеленых еще раз. Интересно что будет
melan
6 melan (melan)   • 16:36:54, Вчера [Материал]

Газ по талонам)). Пушистик красава жжеш.
Hoakina
7 Марина (Hoakina)   • 17:23:58, Вчера [Материал]

від кави у Відні до продуктових карток всього за 2,5 роки. Турборежим, як і обіцяли )) всім смішно, надіюсь? Муз, Вам смішно? Пи.Си. А власники смартфонів з Дією - це хіба малоімущі?
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