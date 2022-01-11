У Зеленского рассматривают вариант введения карточек на продукты

Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность внедрения в Украине продуктовых карточек для малообеспеченных категорий населения.
Об этом в комментарии ВВС News Украина
заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
Перспектива перехода части населения на продуктовые карточки, как указывается, вызвана подорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа.
Устенко считает, что в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов питания.
"В наших условиях это дополнительный риск для экономики"
, – считает он.
А вот более приемлемым вариантом, считает экономист, могла бы быть целевая финансовая поддержка – по аналогии с программой "єПідтримка", доступной тем, кто установил на смартфоне правительственное приложение "Дія".
Олег Устенко не исключил введение чего-то вроде "продуктовых карт", которые действуют в США для малоимущих граждан.
"В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дия" - так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", - заявил Олег Устенко.
Он подчеркнул, что "это антикризисные меры, которые могут вводиться по необходимости".
В сети на такую инициативу уже отреагировали с юмором.