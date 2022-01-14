Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Житомир. Огромный каток, трибуны и кафе: как будет выглядеть ледовая арена на Корбутовке. ФОТО - 14 Января 2022