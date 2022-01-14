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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 14 » 13:58:27

Огромный каток, трибуны и кафе: как будет выглядеть ледовая арена на Корбутовке. ФОТО

Вчера, 13:58:27 4992 25 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Огромный каток, трибуны и кафе: как будет выглядеть ледовая арена на Корбутовке. ФОТО

 Новая ледовая арена, строительство которой запланировано на Корбутовке, будет иметь площадь чуть более 5000 кв. м. Кроме ледовой площадки, там разместят конференц-зал и фудкорт.

Об этом стало известно из эскизного проекта, который опубликовали на портале Prozorro.

Согласно эскизам, арена будет иметь два этажа. На первом разместят зону рецепции, вестибюль, туалеты, раздевалки с душевыми, помещения для выдачи коньков, технические помещения и ледовую площадку. Длина площадки составит 60 метров, ширина - 26 метров. 





На втором этаже будут трибуны для зрителей, фудкорт, конференц-зал и туалеты.

Арена сможет принять 450 зрителей. Парковка будет рассчитана на 58 мест.



Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на выполнение проектных работ по объекту (Услуги по инженерному проектированию). Ожидаемая стоимость - 1 млн 490 тыс. грн.

Предложения принимаются до 24 января. 

Напомним, предварительная общая сметная стоимость арены - 195 млн грн. Начать строительные работы планировали весной, а завершить в 2023 году.

 






Тэги: Ледовая арена, Житомир, эскиз, Проект
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Комментариев: 23
danza
1 Светлана (danza)   • 14:36:30, Вчера [Материал]

Некуда деньги девать???
Admiral8
4 Papa (Admiral8)   • 15:22:25, Вчера [Материал]

в каком смысле? все деньги бюджета города идут на проблемы а малую часть надо тратить на развлекуху для тех кто работает и у кого нет проблем.
suhoj29
11 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:26:44, Вчера [Материал]

просто чим більше освоюєш коштів тім більше маєш відкатів
melan
2 melan (melan)   • 15:05:34, Вчера [Материал]

придет время и кто то конкретно ответит за все эти мертвые проекты.
Admiral8
5 Papa (Admiral8)   • 15:25:26, Вчера [Материал]

надо побольше развлекухи в житомире, многие люди устали постоянно ездить в киев. налогоплательщики города платят огромные налоги и требуют соответствующей инфраструктуры
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:16:25, Вчера [Материал]

вот уроды....
этот проект катков в облцентрах в рамках "большого распила" пробил Зубко (не житомирский, просто однофамилец).
проект на 90% финансирует Киев, если бабло найдут
привязать типовой проект к местности за полтора ляма - танкист вообще берега потерял.
Admiral8
8 Papa (Admiral8)   • 15:35:24, Вчера [Материал]

нормальная цена. я делал 200м кв за 10к грн. на арене наверное 2000м кв, вот и получается 1,5 млн. Добавь сюда геологию и геодезию. и все это надо пересчитать с нуля под текущую геологию чтобы оно не упало на головы тысяч людей.
pushistik13
17 Пушистик (pushistik13)   • 17:00:01, Вчера [Материал]

тогда ОК, всё нормально
просто у меня в голове засели ещё домайданные ценники, когда бакс был по 8....
Admiral8
6 Papa (Admiral8)   • 15:26:35, Вчера [Материал]

ура, наконец то дети будут еще немного меньше бухать и вейпить
TerminatorUA
7 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 15:33:19, Вчера [Материал]

Дети как бухали так и будут бухать. Никто ничего не построит. Деньги на проекте попилят и всё на этом.
Admiral8
9 Papa (Admiral8)   • 15:48:10, Вчера [Материал]

это заведение будет менять судьбу и\или представление о мире, труде, досуге как минимум 500 детям каждый год.
pushistik13
19 Пушистик (pushistik13)   • 17:01:34, Вчера [Материал]

в Брюсселе несколько катков
сильно они молодым Мохаммедам представления поменяли?
TerminatorUA
22 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:45:14, Вчера [Материал]

Уася, сыроед ты наш, никто ничего не построит.
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:51:36, Вчера [Материал]

Смотрите, как мягко стелят и нежно заезжают. Эти крысаки хотят Гидропарк вырубить. Гестаповцы в Житомире были, им в голову такое не пришло. Помидорами их надо забрасывать и сделать это шобло нерукопожатным
suhoj29
12 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:29:13, Вчера [Материал]

а де конкретно буде побудоване ця прекрасна арена?
чому ніде не вказано локацію ?

напевно знесуть інститут радіо електроніки ?
не розумію куди хочуть впихнути ? де є ще місце ?
viewer
15 Name Surname (viewer)   • 16:36:41, Вчера [Материал]

Таке кажуть: Льодова арена повністю вписується в масштаби земельної ділянки. Адреса: Чуднівська, 101А, між «Музеєм каменю» та «Житомирською політехнікою», - розповідає начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради В’ячеслав Глазунов.
viewer
13 Name Surname (viewer)   • 16:32:27, Вчера [Материал]

На Корбутівці збудували купу нових житлових комплексів, а новий дитдсадок чи школу? Куди будуть ходити на навчання діти з тих новобудов?
https://tinyurl.com/2jyfy3cv
vovik-zt
23 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:25:36, Вчера [Материал]

Це точно там єдина стара двоповерхова школа і садочок в провулках, а багатоповерхівок набудували цілий район. До речі на Корбутовці є спорткомплекс Динамо, в центрі ДЮСШ та два стадіони, на Польовій ФОК, на Крошні Стадіон агроколеджу, а на Богуніі жодного спортивного об'єкту для громади у 50-60 тис. мешканців.
AlexIvanov
14 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:34:42, Вчера [Материал]

Как бы не выглядела эта ледовая арена, но её выкупят за копейки или Розенблат, или Сухомлин, или Зубко. Напоминаю всем, что они выкупили Дом Трибеля на Михайловской - культурное наследие Житомира, гостиницу "Житомир", здания облтелецентра и радиокомпании, 36 коммунальных аптек, переговорные пункты(как пример -"Шоколадница" на пл. Победы, там был переговорный пункт) Зубко выкупил это здание 2 года назад за 20 тысяч гривен, аэропорт (20 га земли Сухомлина) и многое другое. И земли города тоже полностью выкуплены за копейки. и на очереди Гидропарк. У бизнеса на территории Гидропарка были документы на МАФы на 49 лет, - спалили эти МАФы, пример - ресторан "Фавор", а остальное вывезли
suhoj29
16 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:58:42, Вчера [Материал]

Коцюбко я бачу ти в темі. то просвіти де саме буде льодова аренда ? в Гідропарку ?
zt-gregori
21 Григорій (zt-gregori)   • 17:46:16, Вчера [Материал]

між політехом та коледжем
suhoj29
18 Сухий Житомир (suhoj29)   • 17:00:51, Вчера [Материал]

якби ще був би механізм контролю освоєння держ коштів - взагалі немає питань
Хай будують - може діти в хокей хоч пограють літом
1-10 11-11
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