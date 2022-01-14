Огромный каток, трибуны и кафе: как будет выглядеть ледовая арена на Корбутовке. ФОТО

Новая ледовая арена, строительство которой запланировано на Корбутовке, будет иметь площадь чуть более 5000 кв. м. Кроме ледовой площадки, там разместят конференц-зал и фудкорт.
Об этом стало известно из эскизного проекта, который опубликовали на портале Prozorro
.
Согласно эскизам, арена будет иметь два этажа. На первом разместят зону рецепции, вестибюль, туалеты, раздевалки с душевыми, помещения для выдачи коньков, технические помещения и ледовую площадку. Длина площадки составит 60 метров, ширина - 26 метров.
На втором этаже будут трибуны для зрителей, фудкорт, конференц-зал и туалеты.
Арена сможет принять 450 зрителей. Парковка будет рассчитана на 58 мест.
Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на выполнение проектных работ по объекту (Услуги по инженерному проектированию). Ожидаемая стоимость - 1 млн 490 тыс. грн.
Предложения принимаются до 24 января.
Напомним, предварительная общая сметная стоимость арены - 195 млн грн. Начать строительные работы планировали весной
, а завершить в 2023 году.