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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2022 » Январь » 17 » 10:40:39

Порошенко вернулся в Украину. В суде пятому президенту будут выбирать меру пресечения

Сегодня, 10:40:39 546 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Порошенко вернулся в Украину. В суде пятому президенту будут выбирать меру пресечения

 Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл в Украину. Он приземлился в аэропорту "Киев".

В аэропорт пришли следователи Государственного бюро расследований. Они сказали, что Порошенко не задержан, но вызывается в Печерский райсуд, сообщает LB.ua.

Пограничники пропустили сотрудников ГБР в зону прилета, где не должны находиться посторонние. Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что у Порошенко забрали на паспортном контроле паспорт и не отдают.
 
 

"Происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию государства. Пограничники не допускают без объяснения причин, под предлогом проверки, на территорию Украины. Я думаю, что это провокация, которая подстрекает к массовым акциям", – заявил Порошенко.


Фото: Соня Кошкина


Паспорт наконец отдали. Порошенко не забрал повестку – она осталась у следователя. Следователь ГБР упал во время толчеи в коридоре аэропорта.

После этого политик дал короткий брифинг и вышел из аэропорта, где его встретили собравшиеся с акцией поддержки сторонники. Затем он еще раз выступил перед поклонниками и заявил, что его паспорт проверяли 20 минут. После этого он с колонной поклонников направился в суд.
 


В 11 часов Порошенко должен быть в Печерском районном суде, где ему будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене и содействии террористическим "ДНР" и "ЛНР".

Фото: Александр Рудоманов
Тэги: суд, государственная измена, Петр Порошенко
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 10:42:33, Сегодня [Материал]

цирк!!
lg2013
2 lg (lg2013)   • 10:59:13, Сегодня [Материал]

Йде боротьба за Україну
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