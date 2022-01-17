Порошенко вернулся в Украину. В суде пятому президенту будут выбирать меру пресечения

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл в Украину. Он приземлился в аэропорту "Киев".
В аэропорт пришли следователи Государственного бюро расследований. Они сказали, что Порошенко не задержан, но вызывается в Печерский райсуд, сообщает LB.ua.
Пограничники пропустили сотрудников ГБР в зону прилета, где не должны находиться посторонние. Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что у Порошенко забрали на паспортном контроле паспорт и не отдают.
"Происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию государства. Пограничники не допускают без объяснения причин, под предлогом проверки, на территорию Украины. Я думаю, что это провокация, которая подстрекает к массовым акциям", – заявил Порошенко.
Фото: Соня Кошкина
Паспорт наконец отдали. Порошенко не забрал повестку – она осталась у следователя. Следователь ГБР упал во время толчеи в коридоре аэропорта.
После этого политик дал короткий брифинг и вышел из аэропорта, где его встретили собравшиеся с акцией поддержки сторонники. Затем он еще раз выступил перед поклонниками и заявил, что его паспорт проверяли 20 минут. После этого он с колонной поклонников направился в суд.
В 11 часов Порошенко должен быть в Печерском районном суде, где ему будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене и содействии террористическим "ДНР" и "ЛНР".