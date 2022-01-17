КП «Житомиртранспорт» возглавила филолог из ЖГУ им. Франко

Городской голова Житомира назначил нового директора КП "Житомиртранспорт". С 18 января коммунальное предприятие возглавит Анна Манцевич.
Распоряжение о назначении Манцевич подписано Сергеем Сухомлиным 14 января. Документ опубликован на сайте
городского совета.
"Назначить с 18 января 2022 года Манцевич Анну Сергеевну на должность директора коммунального предприятия "Житомиртранспорт" Житомирского городского совета и заключить с ней контракт", - отмечается в распоряжении.
Анна Манцевич обнародовала декларацию кандидата на должность директора коммунального предприятия. Отмечается, что Манцевич прописан в селе Ольшанка Житомирского района, а проживает в Житомире.
За 2021 год она указала четыре основных места работы: ООО "Дозор-Україна" (с зарплатой 23 тыс. 800 грн), ООО "Медібор плюс" (62 тыс. 629 грн), КП "Житомиртранспорт" (22 тыс. 179 грн), ООО "Золотий коровай" (55 тыс. 510 грн).
На странице Анны в соцсети сообщается, что она закончила ЖГУ им. Ивана Франко. Изучала филологию (немецкий и английский языки).
Предыдущий руководитель КП "Житомиртранспорт" Андрей Гнеличко был уволен 6 января 2022 года.