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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2022 » Январь » 17 » 17:57:16

КП «Житомиртранспорт» возглавила филолог из ЖГУ им. Франко

Вчера, 17:57:16 2514 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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КП «Житомиртранспорт» возглавила филолог из ЖГУ им. Франко

 Городской голова Житомира назначил нового директора КП "Житомиртранспорт". С 18 января коммунальное предприятие возглавит Анна Манцевич.

Распоряжение о назначении Манцевич подписано Сергеем Сухомлиным 14 января. Документ опубликован на сайте городского совета.
 

"Назначить с 18 января 2022 года Манцевич Анну Сергеевну на должность директора коммунального предприятия "Житомиртранспорт" Житомирского городского совета и заключить с ней контракт", - отмечается в распоряжении.




Анна Манцевич обнародовала декларацию кандидата на должность директора коммунального предприятия. Отмечается, что Манцевич прописан в селе Ольшанка Житомирского района, а проживает в Житомире.

За 2021 год она указала четыре основных места работы: ООО "Дозор-Україна" (с зарплатой 23 тыс. 800 грн), ООО "Медібор плюс" (62 тыс. 629 грн), КП "Житомиртранспорт" (22 тыс. 179 грн), ООО "Золотий коровай" (55 тыс. 510 грн).

На странице Анны в соцсети сообщается, что она закончила ЖГУ им. Ивана Франко. Изучала филологию (немецкий и английский языки).



Предыдущий руководитель КП "Житомиртранспорт" Андрей Гнеличко был уволен 6 января 2022 года.
Тэги: КП Житомиртранспорт, директор
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Комментариев: 4
bender123
1 vasya (bender123)   • 19:10:07, Вчера [Материал]

теперь тов дозор будет ставить трекеры где ему нужно)
FED8
2 FED8 (FED8)   • 20:55:31, Вчера [Материал]

Нашему меру нужно пропихнуть электробусы и ликвидировать трамвай . Там где кольцо на площади можно поставить многоэтажку а на закупках автобусов можно заработать. Для этих целей ставится человек который не разбирается в транспорте. Как наш архитектор
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 22:21:12, Вчера [Материал]

интересно, кто у неё папик...
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 00:02:37, Сегодня [Материал]

Ну може хоч назви на зупинках та табло правильно напишуть :)))
А по факту оце все: "...За 2021 год она указала четыре основных места работы: ООО "Дозор-Україна" (с зарплатой 23 тыс. 800 грн), ООО "Медібор плюс" (62 тыс. 629 грн), КП "Житомиртранспорт" (22 тыс. 179 грн), ООО "Золотий коровай" (55 тыс. 510 грн)." якийсь сюр.
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