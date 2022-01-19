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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2022 » Январь » 19 » 14:40:57

Без ареста: суд избрал меру пресечения Порошенко

Сегодня, 14:40:57 798 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Без ареста: суд избрал меру пресечения Порошенко

 Сегодня Печерский суд в Киеве избрал меру пресечения для Петра Порошенко в виде личного обязательства.

Согласно решению суда, Порошенко необходимо будет сдать паспорта для выезда за границу, информирует НВ.

Сторона обвинения настаивала на содержании пятого президента под стражей с альтернативой залога в миллиард гривен.
 


17 января Порошенко вернулся Украину из заграничного дипломатического турне. В этот же день в Печерском райсуде Киева ему избирали меру пресечения.

Поздно вечером представитель суда сообщил, что решение по делу Порошенко объявят 19 января в 14:00.
 

Дело Порошенко


20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Дело касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.

По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний.
Тэги: суд, Порошенко
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Комментариев: 6
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:33:54, Сегодня [Материал]

прямо как политзаключённый Суслик....
lg2013
2 lg (lg2013)   • 15:52:22, Сегодня [Материал]

Це ж треба було за 2,5 роки довести країну до економічної розрухи, міжнародного приниження, людей до зубожіння.
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:03:44, Сегодня [Материал]

Чомусь нинішні порохоботи послуговуються рівно тією ж лексикою, якою зрадосексуали мочили їхнього кумира за його президентства. Чи це така спеціальна симетрична "атвєточка"? З розрахунком на що? Чи зрадосексуалізм - це не про конкретного Президента, а про стан душі?
TarasS
6 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 18:29:57, Сегодня [Материал]

Мене обидва розчаровують, що безтолковий Зеленський, що безвідповідальний Порошенко. Я думав, що хтось буде розумнішим і відповідальнішим. Посидить пару місяців за кордоном. Але ні: на порозі війна - а двоє навіжених вчепилися одне в одного.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:01:45, Сегодня [Материал]

Это ж надо так унижать Конституцию, процессуальное законодательство! В публичной форме! Чем дали понять людям, что для крысаков и ворюг законы не писаны. Это дно! Ниже некуда падать! С каждой области нагребли человек по 50 в автобусы и поехали на Киев. Рабинович - глава партии ЕС, вообще вывез свою семью за границу. Это и понятно. В Киев поехали непростые люди - это все депутаты от этой партии. Вот их сколько 1000-1500. А на выборах как мягко стелил, что остановит войну и т.д. Вот этими публичными поступками они показали на местах - воруй все , что хочешь, все, что можешь. А мы с вами удивляемся, почему газ по 2500 длолларов в Житомире. почему свет по 8 грн зв кВт в Житомире. Спасение утопающих, в руках самих утопающих, как видите. Лидеров нету. Может где-то и есть, но по ТV их не ыпоказывают. Гостелевидение выкупил Зубко в Житомире.
lg2013
5 lg (lg2013)   • 17:15:18, Сегодня [Материал]

В 37 також малювали брехливі справи. Наслідок - сотні тисяч безневинних в землі. Треба робити висновки. Це не суд, а посміховище. Сьогодні Порошенку намалювали, завтра намалюють іншим, хто чимось не задоволений.
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