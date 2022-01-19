Без ареста: суд избрал меру пресечения Порошенко

Поздно вечером представитель суда сообщил, что решение по делу Порошенко объявят 19 января в 14:00.
Дело Порошенко
20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Дело касается поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.
По версии следствия, он использовал предоставленные ему полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».
6 января Печерский суд арестовал все личное имущество Порошенко, в том числе акции в ряде частных компаний.