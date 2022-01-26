В Житомире водитель не справился с управлением и устроил ДТП: разбиты три автомобиля. ФОТО

Утром в Житомире на улице Покровской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщили
в патрульной полиции.
"Водитель автомобиля АЗЛК не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ и Volkswagen"
, - сообщили правоохранители.
В результате ДТП никто не травмировался.
На водителя АЗЛК инспекторы составили протокол об административном правонарушении по ст. 124 (Нарушение ПДД Украины, что привело к ДТП) КоАП.
Фото: патрульная полиция