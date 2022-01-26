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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 26 » 13:29:00

В Житомире водитель не справился с управлением и устроил ДТП: разбиты три автомобиля. ФОТО

Сегодня, 13:29:00 1444 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире водитель не справился с управлением и устроил ДТП: разбиты три автомобиля. ФОТО

 Утром в Житомире на улице Покровской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в патрульной полиции.

"Водитель автомобиля АЗЛК не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ и Volkswagen", - сообщили правоохранители.



В результате ДТП никто не травмировался.

На водителя АЗЛК инспекторы составили протокол об административном правонарушении по ст. 124 (Нарушение ПДД Украины, что привело к ДТП) КоАП.

Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, дтп
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