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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Февраль » 2 » 14:38:24

ДТП в Житомире: легковушка врезалась в автобус с пассажирами. ФОТО

Сегодня, 14:38:24 483 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомире: легковушка врезалась в автобус с пассажирами. ФОТО

 2 февраля в Житомире на перекрестке улиц Победы и Сциборского легковушка врезалась в коммунальный автобус. В момент ДТП в салоне автобуса были пассажиры.

Об аварии в соцсети сообщила житомирянка Алина Кундич.

Известно, что ДТП произошло около 13:05. По словам Алины, коммунальный автобус ехал на зеленый сигнал светофора, а легковушка пыталась проскочить.
 

"Попала в ДТП. Было страшно, когда в корпус маршрутки, в которой ты едешь, врезается легковушка. Водитель легкового авто двигался по ул. Сциборского (второстепенная, на красный сигнал светофора) и пытался проскочить мимо коммунальной маршрутки №23, которая двигалась по ул. Победы (главная, ехала на зеленый сигнал светофора)", - написала житомирянка.


В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.



Фото Алины Кундіч
Тэги: автобус, дтп, Житомир
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