ДТП в Житомире: легковушка врезалась в автобус с пассажирами. ФОТО

"Попала в ДТП. Было страшно, когда в корпус маршрутки, в которой ты едешь, врезается легковушка. Водитель легкового авто двигался по ул. Сциборского (второстепенная, на красный сигнал светофора) и пытался проскочить мимо коммунальной маршрутки №23, которая двигалась по ул. Победы (главная, ехала на зеленый сигнал светофора)", - написала житомирянка.