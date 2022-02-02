ДТП в Житомире: легковушка врезалась в автобус с пассажирами. ФОТО

2 февраля в Житомире на перекрестке улиц Победы и Сциборского легковушка врезалась в коммунальный автобус. В момент ДТП в салоне автобуса были пассажиры.
Об аварии в соцсети сообщила житомирянка Алина Кундич
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Известно, что ДТП произошло около 13:05. По словам Алины, коммунальный автобус ехал на зеленый сигнал светофора, а легковушка пыталась проскочить.
"Попала в ДТП. Было страшно, когда в корпус маршрутки, в которой ты едешь, врезается легковушка. Водитель легкового авто двигался по ул. Сциборского (второстепенная, на красный сигнал светофора) и пытался проскочить мимо коммунальной маршрутки №23, которая двигалась по ул. Победы (главная, ехала на зеленый сигнал светофора)", - написала житомирянка.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
Фото Алины Кундіч