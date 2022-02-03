Нельзя дозвониться: у мобильного оператора «Киевстар» масштабный сбой. ОБНОВЛЕНО

Утром 3 февраля у мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой в работе. Житомиряне и абоненты из разных городов страны жалуются, что не могут совершить звонки, проверить состояние счета.
Часть пользователей заявляет, что при попытке позвонить слышат сообщение о недостаточной сумме на счете.
Официальный сайт "Киевстара" не работает.
В соцсетях компании пока официально информацию о сбое в системе не сообщают.
Компания в соцсети сообщила
, что по состоянию на 10:30 связь восстановлена. А для абонентов, которые столкнулись с трудностями. предусмотрены компенсации. Они будут начисляться автоматически.