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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2022 » Февраль » 3 » 10:09:52

Нельзя дозвониться: у мобильного оператора «Киевстар» масштабный сбой. ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:09:00 526 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нельзя дозвониться: у мобильного оператора «Киевстар» масштабный сбой. ОБНОВЛЕНО

 Утром 3 февраля у мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой в работе. Житомиряне и абоненты из разных городов страны жалуются, что не могут совершить звонки, проверить состояние счета.

Часть пользователей заявляет, что при попытке позвонить слышат сообщение о недостаточной сумме на счете.

Официальный сайт "Киевстара" не работает.

В соцсетях компании пока официально информацию о сбое в системе не сообщают.
 
Компания в соцсети сообщила, что по состоянию на 10:30 связь восстановлена. А для абонентов, которые столкнулись с трудностями. предусмотрены компенсации. Они будут начисляться автоматически.

Тэги: мобильный оператор, Киевстар, сбой
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