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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Февраль » 4 » 11:17:49

Уклоняется от наказания: в Житомирской области разыскивают 23-летнего преступника

Сегодня, 11:17:49 817 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Уклоняется от наказания: в Житомирской области разыскивают 23-летнего преступника

 Полицейские разыскивают жителя Новограда-Волынского, который осужден за совершение преступлений и уклоняется от исполнения приговора суда. Об этом информирует полиция Житомирской области.

"Фомин Андрей Александрович, 30.11.1998 г. р., житель г. Новограда-Волынского, находится в государственном розыске за незаконное завладение транспортным средством (ст. 289 УКУ) и совершение кражи (ст. 185 УКУ)", - говорится в сообщении.

Фото: полиция


Правоохранители просят граждан сообщить информацию о возможном местонахождении мужчины.

"Уважаемые граждане! Если вы обладаете любой информацией о местонахождении Андрея Фомина, сообщите по телефонам: 102, (063) 650-96-64, (067)417-91-54 или обратитесь в ближайший отдел полиции", - призывают правоохранители.
Тэги: розыск, полиция, осужденный
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