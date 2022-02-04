Уклоняется от наказания: в Житомирской области разыскивают 23-летнего преступника

Полицейские разыскивают жителя Новограда-Волынского, который осужден за совершение преступлений и уклоняется от исполнения приговора суда. Об этом информирует полиция Житомирской области
.
"Фомин Андрей Александрович, 30.11.1998 г. р., житель г. Новограда-Волынского, находится в государственном розыске за незаконное завладение транспортным средством (ст. 289 УКУ) и совершение кражи (ст. 185 УКУ)"
, - говорится в сообщении.
Фото: полиция
Правоохранители просят граждан сообщить информацию о возможном местонахождении мужчины.
"Уважаемые граждане! Если вы обладаете любой информацией о местонахождении Андрея Фомина, сообщите по телефонам: 102, (063) 650-96-64, (067)417-91-54 или обратитесь в ближайший отдел полиции"
, - призывают правоохранители.