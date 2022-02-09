Новий LED-екран від KRAN: про вас дізнається Житомир

Будучи в курсі світових трендів у сфері маркетингу KRAN advertising agency динамічно розширює мережу рекламних майданчиків нового покоління. Ще один LED-екран у центрі Житомира донесе інтерактивний меседж про ваш товар чи послугу до потенційних клієнтів яскраво, зрозуміло, ефективно. Якими є очевидні плюси реклами на LED-екрані по вул. Перемоги, 30?
Центральна частина міста є осередком основних транспортних шляхів та пішохідних доріжок, великих магазинів та ресторанів, а також головних адміністративних та навчальних організацій міста. Тут живуть, працюють і здобувають знання тисячі людей. LED-екран, встановлений на перехресті вул. Перемоги та вул. Ольжича, встановлений над автомобільною дорогою, супроводжуючи потік машин, які йдуть у бік Богунії, Малікова та Мальованки, Житомирської районної державної адміністрації та міської поліклініки.
Потрапити до цих районів, минаючи рекламний екран, — не можна. Тому водії, пасажири та пішоходи на тротуарах обов'язково побачать відеоповідомлення у великому форматі 4,4х2,4 м. Саме такий розмір площини екрану, на якому реклама представлена у повнокольоровому зображенні, у вигляді динамічної картинки, яка привертає увагу глядача.
Прямо навпроти екрану розташований сквер ім. Ольжича, де цілий день гуляють люди. Тут також працює один із супермаркетів мережі АТБ, з прилеглою до нього територією паркінгу. Екран розгорнутий поряд з супермаркетом, тому всі його відвідувачі, що входять та виходять через центральний вхід, бачать рекламу на LED-екрані. Складно уявити більш вдале розташування для:
побутової хімії, косметичних та гігієнічних товарів;
товарів для дому та саду, меблів та текстилю;
одягу та взуття;
електроніки та побутової техніки;
мобільних телефонів та аксесуарів;
інструментів та автомобільних товарів;
новобудов;
автосалонів;
стоматологічних клінік;
страхових, медичних, побутових та інших послуг для мешканців Житомира, а також для тих, хто бажає голосно заявити про соціальні проекти або представити свій особистий бренд.
Саме тут жодне рекламне повідомлення не пройде повз глядача, перетворивши його на потенційного клієнта, покупця та фаната вашого бізнесу. KRAN advertising agency зробить все, щоб ефект від реклами був максимальним, завдання рекламодавця лише в тому, щоб звернутися до нас за співпрацею.
Чому LED-екрани так добре працюють?
У Європі вони давно витіснили паперові постери, банери та аудіорекламу, адже LED-екран — це відмінний приклад реклами, спрямованої на всі органи почуттів, який не дратує їх. Глядачі позитивно реагують на таку форму, адже він не порушує красу та унікальність архітектури міста, не створює шуму, не несе негативу, пропонуючи вичерпну інформацію про товар або послугу, яка вміщується в короткий відеоролик на екрані. Простіше кажучи, цю рекламу приємно дивитися.