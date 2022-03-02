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Главная » Новости » Житомир » 2022 » Март » 2 » 11:16:07

В Житомире в жилой дом попала российская бомба. 5 человек погибли, 16 ранены

Вчера, 11:16:20 2785 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в жилой дом попала российская бомба. 5 человек погибли, 16 ранены
Вчера 1 марта поздно вечером, в жилой дом в Житомире на улице Сабурова, рядом с больнице №2, попала бомба.
 
Как нам стало известно, подтверждена гибель 5-х человек, 16 получили травмы. Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов.

Дом полностью разрушен, несколько рядом задело, в больнице выбиты окна и двери. Об этом сообщил мэр Сергей Сухомлин:
 
 «У нас есть погибшие. Среди них есть дети. Количество потерпевших уточняем. Работают пожарные, МЧС. Спокойной ночи сегодня не будет».
 
Также в роддоме Житомира от удара выбило окна и двери в пала.
Тэги: бомба, Житомир, война в Украине
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Комментариев: 2
Кот
1 Которович (Кот)   • 08:24:46, Сегодня [Материал]

Русская сволота, прокомментируйте. Язык в жопе?
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 10:09:32, Сегодня [Материал]

К сожалению, такой финал вполне закономерен
https://www.youtube.com/watch?v=jD1ZF_n6p84
https://www.youtube.com/watch?v=IM-pWHC5350
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