В Житомире в жилой дом попала российская бомба. 5 человек погибли, 16 ранены

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Вчера 1 марта поздно вечером, в жилой дом в Житомире на улице Сабурова, рядом с больнице №2, попала бомба.



Дом полностью разрушен, несколько рядом задело, в больнице выбиты окна и двери. Об этом сообщил мэр Сергей Сухомлин:

«У нас есть погибшие. Среди них есть дети. Количество потерпевших уточняем. Работают пожарные, МЧС. Спокойной ночи сегодня не будет».

Также в роддоме Житомира от удара выбило окна и двери в пала.

Как нам стало известно, подтверждена гибель 5-х человек, 16 получили травмы. Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов.