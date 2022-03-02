В Житомире в жилой дом попала российская бомба. 5 человек погибли, 16 ранены

Вчера 1 марта поздно вечером, в жилой дом в Житомире на улице Сабурова, рядом с больнице №2, попала бомба.
Как нам стало известно, подтверждена гибель 5-х человек, 16 получили травмы. Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов.
Дом полностью разрушен, несколько рядом задело, в больнице выбиты окна и двери. Об этом сообщил мэр Сергей Сухомлин:
«У нас есть погибшие. Среди них есть дети. Количество потерпевших уточняем. Работают пожарные, МЧС. Спокойной ночи сегодня не будет».
Также в роддоме Житомира от удара выбило окна и двери в пала.