В Украине Государственная миграционная служба возобновляет предоставление административных услуг

Уже с 15 марта в Украине заработали территориальные органы и территориальные подразделения Государственной миграционной службы, которые находятся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия. Отделения работают по приему и предоставлению административных услуг, в частности, документов для оформления ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вид на постоянное и временное проживание.

Также ГМС будет осуществлять вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и вносить сведения о детях, в частности, речь идет о вклеивании фотографии в загранпаспорт родителей, что дает возможность гражданам свободно пересекать границу, спасаясь от войны.

Отныне граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в определенный орган ГМС, работающий с учетом соблюдения безопасности условий военного положения.

Напомним, что оформление документов возможно осуществить в любом территориальном органе или подразделении ДМС, независимо от зарегистрированного места жительства.

Поскольку ситуация относительно работы территориальных органов ГМС на сегодняшний день является динамичной, узнать о графике их работы возможно, позвонив в соответствующие территориальные органы по следующим номерам:

УГМС в Винницкой области +380 432 673 301

УГМС в Волынской области +380 322 284 076

ГУ ГМС в Днепропетровской области +380 567 203 017

ГУ ГМС в Донецкой области +380 955 385 703

УГМС в Житомирской области +380 987 090 601

ГУ ГМС в Закарпатской области +380 312 640 565

УГМС в Запорожской области +380 681 791 111

УГМС в Ивано-Франковской области +380 342 553 112

УГМС в Кировоградской области +380 522 321 811

ГУ ГМС во Львовской области 0800308877

УГМС в Николаевской области +380 512 374 007

ГУ ГМС в Одесской области +380 487 053 168, +380 501 902 621

УГМС в Полтавской области +380 532 565 145

УГМС в Ровенской области +380 362 699 434, +380 362 634 508

УГМС в Сумской области +380 506 377 737

УГМС в Тернопольской области +380 352 271 389

УГМС в Хмельницкой области +380 932 738 510

ГУ ГМС в Харьковской области +380 96 596 10 21 +380 677 186 843

УГМС в Черкасской области +380 472 541 139

УГМС в Черновицкой области +380 372 550 461, +380 372 550 461

УГМС в Черниговской области +380 63 170 02 13

ЦМУ ГМС у г. Киеве и Киевской области +38 050 949 82 70; +38 098 043 24 84; +38 063 259 39 11

Колл-центр ГП "Документ" (информация о работе центров "Паспортного сервиса") +38 044 597 87 77

С 16 марта 2022 года возобновляется работа телефонов «горячей линии» аппарата Государственной миграционной службы:

По вопросам предоставления административных услуг обращайтесь по номерам:

+38-050-138-29-11 (Vodafon) – только голосовые звонки;

+38-096-915-00-28 (Киевстар) – голосовые звонки; по этому номеру Вы также можете общаться с оператором в мессенджерах Viber и Whatsapp с помощью текстовых сообщений (без голосовых звонков).

По вопросам проверки состояния оформления документов:

+38-096-033-24-42 (Киевстар) – голосовые звонки; по этому номеру Вы также можете общаться с оператором в мессенджерах Viber и Whatsapp с помощью текстовых сообщений (без голосовых звонков).

Время работы «горячей линии»: с 9.00 до 18.00.