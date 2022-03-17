В Украине Государственная миграционная служба возобновляет предоставление административных услуг

Уже с 15 марта в Украине заработали территориальные органы и территориальные подразделения Государственной миграционной службы, которые находятся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия. Отделения работают по приему и предоставлению административных услуг, в частности, документов для оформления ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вид на постоянное и временное проживание.
Также ГМС будет осуществлять вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и вносить сведения о детях, в частности, речь идет о вклеивании фотографии в загранпаспорт родителей, что дает возможность гражданам свободно пересекать границу, спасаясь от войны.
Отныне граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в определенный орган ГМС, работающий с учетом соблюдения безопасности условий военного положения.
Напомним, что оформление документов возможно осуществить в любом территориальном органе или подразделении ДМС, независимо от зарегистрированного места жительства.
С 16 марта 2022 года возобновляется работа телефонов «горячей линии» аппарата Государственной миграционной службы:
По вопросам предоставления административных услуг обращайтесь по номерам:
+38-050-138-29-11 (Vodafon) – только голосовые звонки;
+38-096-915-00-28 (Киевстар) – голосовые звонки; по этому номеру Вы также можете общаться с оператором в мессенджерах Viber и Whatsapp с помощью текстовых сообщений (без голосовых звонков).
По вопросам проверки состояния оформления документов:
+38-096-033-24-42 (Киевстар) – голосовые звонки; по этому номеру Вы также можете общаться с оператором в мессенджерах Viber и Whatsapp с помощью текстовых сообщений (без голосовых звонков).
Время работы «горячей линии»: с 9.00 до 18.00.