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Главная » Новости » Житомир » 2022 » Март » 17 » 12:09:37

В Украине Государственная миграционная служба возобновляет предоставление административных услуг

Вчера, 12:09:37 717 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине Государственная миграционная служба возобновляет предоставление административных услуг

Уже с 15 марта в Украине заработали территориальные органы и территориальные подразделения Государственной миграционной службы, которые находятся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия. Отделения работают по приему и предоставлению административных услуг, в частности, документов для оформления ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, вид на постоянное и временное проживание.

Также ГМС будет осуществлять вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, продлевать срок действия загранпаспортов и вносить сведения о детях, в частности, речь идет о вклеивании фотографии в загранпаспорт родителей, что дает возможность гражданам свободно пересекать границу, спасаясь от войны.

Отныне граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в определенный орган ГМС, работающий с учетом соблюдения безопасности условий военного положения.

Напомним, что оформление документов возможно осуществить в любом территориальном органе или подразделении ДМС, независимо от зарегистрированного места жительства.

Поскольку ситуация относительно работы территориальных органов ГМС на сегодняшний день является динамичной, узнать о графике их работы возможно, позвонив в соответствующие территориальные органы по следующим номерам:

  • УГМС в Винницкой области     +380 432 673 301
  • УГМС в Волынской области     +380 322 284 076
  • ГУ ГМС в Днепропетровской области   +380 567 203 017
  • ГУ ГМС в Донецкой области     +380 955 385 703
  • УГМС в Житомирской области   +380 987 090 601
  • ГУ ГМС в Закарпатской области  +380 312 640 565
  • УГМС в Запорожской области   +380 681 791 111 
  • УГМС в Ивано-Франковской области   +380 342 553 112
  • УГМС в Кировоградской области    +380 522 321 811
  • ГУ ГМС во Львовской области   0800308877
  • УГМС в Николаевской области    +380 512 374 007
  • ГУ ГМС в Одесской области    +380 487 053 168, +380 501 902 621
  • УГМС в Полтавской области   +380 532 565 145
  • УГМС в Ровенской области     +380 362 699 434, +380 362 634 508
  • УГМС в Сумской области      +380 506 377 737
  • УГМС в Тернопольской области      +380 352 271 389
  • УГМС в Хмельницкой области      +380 932 738 510
  • ГУ ГМС в Харьковской области     +380 96 596 10 21    +380 677 186 843
  • УГМС в Черкасской области     +380 472 541 139
  • УГМС в Черновицкой области    +380 372 550 461, +380 372 550 461
  • УГМС в Черниговской области     +380 63 170 02 13
  • ЦМУ ГМС у г. Киеве и Киевской области  +38 050 949 82 70;  +38 098 043 24 84;  +38 063 259 39 11
  • Колл-центр ГП "Документ" (информация о работе центров "Паспортного сервиса")   +38 044 597 87 77

 

С 16 марта 2022 года возобновляется работа телефонов «горячей линии» аппарата Государственной миграционной службы:

По вопросам предоставления административных услуг обращайтесь по номерам:

+38-050-138-29-11 (Vodafon) – только голосовые звонки;

+38-096-915-00-28 (Киевстар) – голосовые звонки; по этому номеру Вы также можете общаться с оператором в мессенджерах Viber и Whatsapp с помощью текстовых сообщений (без голосовых звонков).

По вопросам проверки состояния оформления документов:

+38-096-033-24-42 (Киевстар) – голосовые звонки; по этому номеру Вы также можете общаться с оператором в мессенджерах Viber и Whatsapp с помощью текстовых сообщений (без голосовых звонков).

Время работы «горячей линии»: с 9.00 до 18.00.

Тэги: оформление паспорта, ДМС, чиновника, документы, паспорт, ГМС
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