В Украине узаконили паспорт в смартфоне: электронный документ приравняли к бумажному

«Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карту и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности по бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с зарубежными биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности», - пояснил Федоров.