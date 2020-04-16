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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2020 » Апрель » 16 » 14:58:40

В Украине узаконили паспорт в смартфоне: электронный документ приравняли к бумажному

Сегодня, 15:06:40 439 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине узаконили паспорт в смартфоне: электронный документ приравняли к бумажному

 Правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении «Дія». Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов. Об этом заявил в своем телеграмм-канале вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, сейчас более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, а уже на следующей неделе они будут доступны каждому в мобильном приложении «Дія».
 

«Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карту и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности по бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с зарубежными биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности», - пояснил Федоров.


Он добавил, что е-паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, на почте, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом; во время медицинского обслуживания и банковских операций, а также при получении административных услуг.

«Кстати, Украина - первое в мире государство, где возможно пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предъявлять бумажный или пластиковый аналог», - подчеркнул он.

Сейчас пользователями приложения «Дія» являются уже более 2,1 млн украинцев.
Тэги: приложение, украина, паспорт, документы
Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 16:29:11, Сегодня [Материал]
0

ждем волну микрозаймов, которые никто не будут возвращать, и вполне возможно оформлять их на других людей.. новые возможности для теневых дел.. спасибо нашему правительству.
надо ждать когда профан сломается и занесут нового
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