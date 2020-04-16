Правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении «Дія». Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов. Об этом заявил в своем телеграмм-канале
вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, сейчас более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, а уже на следующей неделе они будут доступны каждому в мобильном приложении «Дія
».
«Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карту и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который так же заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности по бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с зарубежными биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности», - пояснил Федоров.
Он добавил, что е-паспорта можно будет использовать для удостоверения личности, на почте, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом; во время медицинского обслуживания и банковских операций, а также при получении административных услуг.
«Кстати, Украина - первое в мире государство, где возможно пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предъявлять бумажный или пластиковый аналог»
, - подчеркнул он.
Сейчас пользователями приложения «Дія» являются уже более 2,1 млн украинцев.
В Украине узаконили паспорт в смартфоне: электронный документ приравняли к бумажному
надо ждать когда профан сломается и занесут нового