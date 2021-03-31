Первые в мире: в Украине «паспорт в смартфоне» приравняли к бумажному документу

Народные депутаты приняли законопроект, по которому цифровые паспорта в приложении "Дія" будут иметь такую же юридическую силу, как и пластиковые или бумажные аналоги.
Соответствующий законопроект №4355
поддержали 302 народных депутата.
Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
Уже сейчас украинцы могут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций: их принимают государственные учреждения и суды, на почте и в супермаркетах, а также в банках, аэропортах и отелях. С 23 августа каждая организация будет принимать цифровые паспорта в "Дія
".
В Министерстве цифровой трансформации
отметили, что Украина – первое государство в мире, в котором люди будут пользоваться цифровыми паспортами наравне с бумажными. Это значительно упростит жизнь гражданам и "даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства".