Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 31 Марта 2021    11:45:05
|
Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Март » 31 » 08:58:34

Первые в мире: в Украине «паспорт в смартфоне» приравняли к бумажному документу

Сегодня, 09:04:34 489 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Первые в мире: в Украине «паспорт в смартфоне» приравняли к бумажному документу

 Народные депутаты приняли законопроект, по которому цифровые паспорта в приложении "Дія" будут иметь такую ​​же юридическую силу, как и пластиковые или бумажные аналоги.

Соответствующий законопроект №4355 поддержали 302 народных депутата.

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Уже сейчас украинцы могут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций: их принимают государственные учреждения и суды, на почте и в супермаркетах, а также в банках, аэропортах и отелях. С 23 августа каждая организация будет принимать цифровые паспорта в "Дія".

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что Украина – первое государство в мире, в котором люди будут пользоваться цифровыми паспортами наравне с бумажными. Это значительно упростит жизнь гражданам и "даст старт масштабной цифровизации бизнеса и государства".
Тэги: украина, паспорт, Дія
Новости партнеров
Комментариев: 5
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:18:04, Сегодня [Материал]

теперь в ломбард швыдкогроши можно сдать телефон вместе с паспортом
удобно я щетаю....
Pound
2 Life is life (Pound)   • 10:18:41, Сегодня [Материал]

І тепер "да здравствуют мошенники". Крадені телефони будуть, на них кредити швидкі і х.р що докажеш.
Dezmond
3 Евгений (Dezmond)   • 10:44:49, Сегодня [Материал]

Помимо завладения телефона, мошенникам еще нужно будет завладеть паролем/отпечатком/лицом, чтобы иметь возможность открыть этот паспорт. Ну а если человек настолько беспечный, что не устанавливает никакие пароли и т п, то это его проблемы, тогда наверно и не стоит пользоваться цифровыми документами.
RaID
4 Сергій (RaID)   • 10:54:51, Сегодня [Материал]

Ці додаткові перепони лише ускладнюють процес і зменшують ймовірність події, але те що тепер така цифрова можливість є, то ймовірність вже апріорі більша від нуля.
Dezmond
5 Евгений (Dezmond)   • 11:36:04, Сегодня [Материал]

Согласен, что вероятность больше 0. Но разве не проще украсть просто бумажные документы?
Не думаю что вор будет рисковать использовать документы на включенном телефоне, особенно учитывая, что практически любой смартфон можно отследить (если эта функция не отключена в настройках)
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus