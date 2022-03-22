Мобилизация в РФ 2022. В армию забирают должников по кредитам и алиментщиков

"В частности, подобные предложения начали распространять на территории республики Татарстан, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе. Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющих проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине ", – констатировали в ГУР МО.

Поскольку желающих повоевать в Украине и вернуться грузом "200" все меньше - нехватку живой силы в военкоматах будут компенсировать мобилизацией должников."Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва комиссариаты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом, количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", - говорят разведчики.При заключении договора с ВС РФ должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств.