Мобилизация в РФ 2022. В армию забирают должников по кредитам и алиментщиков

Из-за понесенных в Украине больших потерь в живой силе, в России началась мобилизация 2022. В армию в первую очередь забирают должников по кредитам и алиментщиков. Военкоматы начали применять новые формы скрытой "мобилизации".
Как пишут в соцсетях, из-за нежелания большинства резервистов служить и ехать умирать в Украину, их заменяют россиянами, которые имеют долги по коммуналке, выплате алиментов или уплате кредитов в банках. Позже это подтвердили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Мобилизация должников и резервистов
Поскольку желающих повоевать в Украине и вернуться грузом "200" все меньше - нехватку живой силы в военкоматах будут компенсировать мобилизацией должников.
"Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва комиссариаты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации". Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом, количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", - говорят разведчики.
При заключении договора с ВС РФ должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств.
"В частности, подобные предложения начали распространять на территории республики Татарстан, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе. Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющих проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине ", – констатировали в ГУР МО.