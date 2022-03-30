Стоимость продовольственной корзины в странах Европы

Отправляясь заграницу беженцем на долгий срок, необходимо учесть все возможные затраты. Кроме дороги, проживания, оформления документов, расходы на питание составляют значительную часть.
Одним из индикаторов экономического развития страны является ВВП на душу населения. По нему Украина в 2020 году была последняя после Молдовы во всей Европе. Для сравнения цен мы взяли три европейские страны: Польшу, Германию и Чехию. Именно в эти страны выехало наибольшее число беженцев из Украины, в связи с нападением России 24 февраля. Рассмотрим среднюю стоимость основных продуктов питания.
Цены на продукты в Польше весна 2022
Больше всего жители Польши тратят на продукты питания. Примерно 30% от зарплаты уходит на еду. Но, если взять среднеевропейские цены, то продукты здесь одни из самых дешевых. Для сравнения цен, мы использовали польские магазины Zabka и Bedronka. Цены в скобках пересчитаны в грн по обменному курсу НБУ на 16 марта — 7,29 грн за 1 злотый — и округлены.
- Куриное филе — 500 г — 11,40 злотых (77,50 грн);
- Каша манная — 500 г — 1,9 злотых (13 грн);
- Буряк — 1 кг — 2,37 злотых (16 грн);
- Капуста белокочанная — 1 кг — 2,37 злотых (16 грн);
- Хлеб — 2,84 злотых (19 грн);
- Сок апельсиновый — 2,7 л — 7,50 злотых (51 грн);
- Молоко — 1 литр — от 3,5 до 5,90 злотых (от 24 до 40 грн);
- Масло сливочное — 200 г — от 6,40 до 7 злотых (от 43,50 до 48 грн);
- Крупа овсянка — 500 гр — 4,80 злотых (33 грн);
- Сахар — 1 кг — 5,20 злотых (35 грн);
- Мука — 500 г — 3,80 злотых (26 грн);
- Лук — 700 г — 3,80 злотых (26 грн);
- Масло подсолнечное — 1 л — от 7,80 до 9,60 злотых (от 53 до 65 грн);
- Вермишель — 1 кг — 5,00 злотых (34 грн);
- Корм Вискас сухой — 400 г — 7,00 злотых (48 грн);
- Корм Педигри сухой — 400 г — 7,50 злотых (51 грн).
Цены на продукты в Германии весна 2022
В Германии конкурируют между собой крупные сети супермаркетов-дискаунтеров, такие, как, Lidl, Edeka, Aldi. При этом привлекательные ценовые предложения действуют и у других розничных сетей. Приводим цены на продукты в Aldi. При этом ряд продуктов первой необходимости, таких как крупы, в данной сети ограничены покупкой в 5 упаковок в одни руки. Цены в скобках пересчитаны в грн по обменному курсу НБУ на 16 марта — 33.17 грн за 1 евро — и округлены.
- Молоко 3,2% 15 л — 0,88 евро (30 грн);
- Творог 20% 0,25 кг — 0,55 евро (18,5 грн);
- Бананы 1 кг — 0,99 евро (33 грн);
- Мука пшеничная 1 кг — 0,45 евро (15 грн);
- Индейка (филе, нарезанного на шницели) — 0,5 кг — 4,45 евро (144 грн);
- Сыр Гауда (молодой, нарезка) — 0,15 кг- 1,49 евро (150 грн);
- Мюсли хрустящие — 1,99 евро (67 грн);
- Масло сливочное 82% пачка 0,25 кг — 1,65 евро (56 грн);
- Разрыхлитель для выпечки — 10 уп. по 15 г — 0,39 евро (13 грн)
- Масло оливковое — 0,5 л — 3,99 евро (134,5 грн);
- Кофе молотый арабика — 0,5 кг — 4,49 евро (149 грн);
- Соль экстра йодированная — 0,5 кг — 0,19 евро (6,3 грн);
- Сахар рафинад — 1 кг — 0,79 евро (26 грн);
- Груша — 1 кг — 1,59 евро (53 грн);
- Макаронные изделия — 0,5 кг — 0,69 евро (23 грн);
- Крупа манная из твердой пшеницы — 0,5 кг — 0,69 евро (23 грн);
- Пшено био — 1 кг — 1,79 кг (59 грн).
Цены на продукты в Чехии весна 2022
Чехия — небольшая страна в Центральной Европе, куда из-за военного вторжения отправились более 200 тыс. беженцев из Украины. Основные продукты в Чехии — мясо, птица, картофель. Как и в любой европейской стране, в Чехии широко представлены сети гипермаркетов, супермаркетов и прочих магазинов, где можно купить все. Одними из самых крупных розничных сетей являются Tesco, Globus, Makro. Сравнение цен мы брали из этих торговых марок. Цены в скобках пересчитаны в грн по обменному курсу НБУ на 16 марта — 1,31 грн за 1 крону — и округлены.
- Кускус — 500 г — 29,90 крон (39,26 грн);
- Хлеб белый на закваске — 405 г — 32.90 крон (43,20 грн);
- Вода без газа — 0.5 л — 4.90 крон (6, 43 грн);
- Охлажденное филе лосося — 300 г — 89.40 крон (117,4 грн);
- Брокколи — 1 шт — 21.90 крон (28,75 грн);
- Филе судака — 305 г — 91.20 крон (119,75 грн);
- Хлеб тостовый собственного производства — 210 г — 15.90 крон (20,88 грн);
- Хлеб ржаной — 1 кг — 29.90 крон (39,3 грн);
- Филе куриное — 400 г — 79.60 крон (104,5 грн);
- Окорочка куриные 0,5 кг — 64.50 крон (84,7 грн);
- Говяжий фарш — 750 г — 111,80 крон (146,8 грн);
- Филе судака — 250 г — 124,8 крон (163,86 грн);
- Помидоры — 1 кг — 79.90 крон (104,9 грн);
- Желтый болгарский перец 1 кг — 89,90 крон (118 грн);
- Картофель — 1 кг — 14,95 крон (19,63 грн);
- Яйца — 1 шт — от 2,99 крон (от 3,90 грн);
- Молоко 1 л — от 15,90 крон (от 20,80 грн);
- Яблоки Гала — 1 кг — 39,90 крон (52,4 грн);
- Масло сливочное — 250 гр — от 34,9 крон (от 45,80 грн);
- Колотый зеленый горох — 1 кг — от 37,80 крон (49,60 грн);
- Макароны — 0,5 кг — от 11,90 крон (от 15,60 грн);
- Рис — 1 кг — от 49,75 крон (от 65 грн);
- Подсолнечное масло — 1 л — от 36,90 крон (от 48,45 грн).
Отдельно, в инфографике представлена продуктовая корзина в Польше, Венгрии и Румынии: сколько стоят базовые продукты в странах, куда вынуждены уехать миллионы украинцев из-за войны. Мы сравнили цены на воду, овощи, фрукты, молочные продукты, хлеб, мясо, транспорт.
Источник: Ukraine Now