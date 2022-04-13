Побег в Москву. Охранник Медведчука рассказал, где прятался кум Путина. ВИДЕО

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СБУ сорвала операцию ФСБ по вывозу Медведчука в Москву





Личный охранник Виктора Медведчука предоставил сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о том, как ФСБ РФ пыталась нелегально переправить пророссийского политика в Москву.Как видно из показаний, Медведчук прятался в частном доме на территории Киева со своим поваром и охраной. При этом по «легенде» этот дом якобы арендует семья из Италии. Охранник рассказывает, как кум Путина надеялся на помощь российских спецслужб и готовился к бегству.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что ФСБ России хотела вывезти нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука за границу, но украинская спецслужба ей помешала.

«Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег-правоохранителей хотели довезти до украинской границы, там на лодке переправить на другую сторону, где его ждала эвакуационная группа спецназначения ФСБ. Они прибыли на точку, чтобы после этого доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ им не удалось реализовать этот план», — рассказал Баканов в эфире всеукраинского марафона.

По словам главы СБУ, украинская контрразведка установила место прибытия эвакуационной группы ФСБ в так называемом Приднестровье, что позволило оперативникам и следователям СБУ задержать Медведчука на выезде из Киевской области. Его сопровождали украинские правоохранители, которые, по словам Баканова, тоже будут отвечать за свои действия.

Глава СБУ рассказал, что ФСБ привлекла для своей операции лидеров преступного мира и коррумпированных правоохранителей, а также пыталась пустить украинскую спецслужбу по ложному следу, организовывая фейковые маршруты для эвакуации политика и «подготовив псевдо-Медведчуков». Украинская операция продолжалась больше месяца.

Баканов добавил, что теперь политика ожидает суд и подтверждение меры пресечения о содержании под стражей.

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.

Марченко требует освободить Медведчука



