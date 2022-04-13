Побег в Москву. Охранник Медведчука рассказал, где прятался кум Путина. ВИДЕО

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что ФСБ России хотела вывезти нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука за границу, но украинская спецслужба ей помешала.
«Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег-правоохранителей хотели довезти до украинской границы, там на лодке переправить на другую сторону, где его ждала эвакуационная группа спецназначения ФСБ. Они прибыли на точку, чтобы после этого доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ им не удалось реализовать этот план», — рассказал Баканов в эфире всеукраинского марафона.
Глава СБУ рассказал, что ФСБ привлекла для своей операции лидеров преступного мира и коррумпированных правоохранителей, а также пыталась пустить украинскую спецслужбу по ложному следу, организовывая фейковые маршруты для эвакуации политика и «подготовив псевдо-Медведчуков». Украинская операция продолжалась больше месяца.
Баканов добавил, что теперь политика ожидает суд и подтверждение меры пресечения о содержании под стражей.
Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.