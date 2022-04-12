Медведчука арестовали в Украине. Кум Путина был задержан в форме ВСУ. ФОТО

В конце февраля Медведчук покинул место отбывания домашнего ареста по делу о госизмене. Защитник олигарха заявлял, что его клиент не нарушал меру пресечения, смена квартиры была исключительно в целях безопасности. 18 марта суд города Львова заочно арестовал Медведчука.

Медведчук Виктор Владимирович - Биография

Медведчук - одиозный серый кардинал украинский политики, в советское время - агент КГБ по кличке "Соколовский". Виктор Медведчук принимал активное внимание в процессе над Василем Стусом. Формально Медведчук был адвокатом Стуса, а на самом деле - вторым прокурором и сделал все, чтобы Стус получил тюремный срок, что и было сделано. Украинский диссидент получил 10 лет лагерей, где и умер.

В 90-е Медведчук был активным игроком в украинской политике - он был приближенным президента Кучмы и фактическим "серым кардиналом". Тогда же возобновились отношения с бывшим КГБ - русским ФСБ. Медведчук стал кумом Путина и агентом влияния России в Украине.

В начале 21 века Медведчук уходит в тень, но негласно присутствует во многих антиукраинских акциях и политических процессах.

Цель Медведчука в украинской политике

Медведчук - кум Путина

После российской оккупации Крыма и агрессии на Донбассе Медведчук стал фактическим доверенным лицом Путина в Украине, через него Кремль озвучивает свою волю, а Киев разрешает летать в Москву в нарушение всех правил.

Также Медведчук - баснословно богат, он контролирует финансовые потоки, которые идут в Украину из России, "крышует" бизнес углеводов и многие другие. Причем, при президенте Порошенко этот бизнес только расцветал и расширялся. Самого же Медведчука ругали и журили, но никто ему не мешал - более того, Медведчук охотно предоставлял информационную площадку сторонникам пятого президента.

Медведчук также был куратором одиозных Надежды Савченко и Виктора Рубана, которые якобы готовили теракт в Верховной Раде. Сейчас Медведчук сделал ставку на проект Вадима Рабиновича - "За життя". В 2018 году Медведчук вмешался в съемки фильма о Василе Стусе, потребовав убрать из ленты все упоминания о себе. Это вызвало очередной скандал.

Зеленский против Медведчука

В 2019 после смены власти и падения президента Порошенко, который позволял Медведчуку спокойно зарабатывать и обогащаться, дела у кума Путина в Украине пошли по нисходящей. Медведчука убрали из переговоров по заложникам, обложили налогами его топливный бизнес, а также вознамерились отобрать его телевизионные рупоры - канале 112 Украина, ZIK и NewsOne. Персональный привет Медведчуку передал и лично президент Зеленский, заявив, что сейчас идет сбор доказательной базы по всем его делам.

Однако без боя Медведчук свое отдавать не намерен и пытался задействовать самую тяжелую артиллерию - от Порошенко (с партией которого синхронно голосуют в Раде) до Путина, который лично замовляет словечко за своего кума.

В 2019 президент Зеленский передал "привет" Медведчуку, однако конкретики пришлось ждать до зимы 2021 года. В начале февраля Украина ввела санкции против правой руки олигарха - Тараса Козака, на которого были записаны телеканалы 112 Украина, ZIK и NEWSONE. 19 февраля прилетело уже самому Медведчуку - санкции были наложены на него и на жену Оксану Марченко, на которую тот ранее переписал свое имущество.