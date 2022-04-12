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Главная » Новости » Криминал » 2022 » Апрель » 12 » 20:15:52

Медведчука арестовали в Украине. Кум Путина был задержан в форме ВСУ. ФОТО

Сегодня, 20:15:34 1062 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Медведчука арестовали в Украине. Кум Путина был задержан в форме ВСУ. ФОТО

 Глава ОПЗЖ Виктор Медведчук только что был задержан бойцами СБУ. Об этом сообщил в своем телеграме президент Украины Владимир Зеленский и опубликовал фотографию олигарха Медведчука в военной форме ВСУ. Детали задержания обещают сообщить позже.

Виктор Медведчук - лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), которая в Украине имеет репутацию пророссийской. По словам самого Медведчука, Путин приходится ему кумом, так как является крёстным отцом его дочери. По некоторым данным, именно Медведчука готовили на пост главы Украины. По одному из центральных каналов должен был пройти показ фильма о позитивном имидже лидера ОПЗЖ. Как сообщает наш источник, фильм уже стоял в сетке вещания. 
 
В конце февраля Медведчук покинул место отбывания домашнего ареста по делу о госизмене. Защитник олигарха заявлял, что его клиент не нарушал меру пресечения, смена квартиры была исключительно в целях безопасности. 18 марта суд города Львова заочно арестовал Медведчука.

Медведчук Виктор Владимирович был задержан

Медведчук Виктор Владимирович - Биография

Медведчук - одиозный серый кардинал украинский политики, в советское время - агент КГБ по кличке "Соколовский". Виктор Медведчук принимал активное внимание в процессе над Василем Стусом. Формально Медведчук был адвокатом Стуса, а на самом деле - вторым прокурором и сделал все, чтобы Стус получил тюремный срок, что и было сделано. Украинский диссидент получил 10 лет лагерей, где и умер.

В 90-е Медведчук был активным игроком в украинской политике - он был приближенным президента Кучмы и фактическим "серым кардиналом". Тогда же возобновились отношения с бывшим КГБ - русским ФСБ. Медведчук стал кумом Путина и агентом влияния России в Украине.

В начале 21 века Медведчук уходит в тень, но негласно присутствует во многих антиукраинских акциях и политических процессах.

Цель Медведчука в украинской политике

 

Медведчук - кум Путина

После российской оккупации Крыма и агрессии на Донбассе Медведчук стал фактическим доверенным лицом Путина в Украине, через него Кремль озвучивает свою волю, а Киев разрешает летать в Москву в нарушение всех правил.

Также Медведчук - баснословно богат, он контролирует финансовые потоки, которые идут в Украину из России, "крышует" бизнес углеводов и многие другие. Причем, при президенте Порошенко этот бизнес только расцветал и расширялся. Самого же Медведчука ругали и журили, но никто ему не мешал - более того, Медведчук охотно предоставлял информационную площадку сторонникам пятого президента.

Медведчук также был куратором одиозных Надежды Савченко и Виктора Рубана, которые якобы готовили теракт в Верховной Раде. Сейчас Медведчук сделал ставку на проект Вадима Рабиновича - "За життя". В 2018 году Медведчук вмешался в съемки фильма о Василе Стусе, потребовав убрать из ленты все упоминания о себе. Это вызвало очередной скандал.

Зеленский против Медведчука

В 2019 после смены власти и падения президента Порошенко, который позволял Медведчуку спокойно зарабатывать и обогащаться, дела у кума Путина в Украине пошли по нисходящей. Медведчука убрали из переговоров по заложникам, обложили налогами его топливный бизнес, а также вознамерились отобрать его телевизионные рупоры - канале 112 Украина, ZIK и NewsOne. Персональный привет Медведчуку передал и лично президент Зеленский, заявив, что сейчас идет сбор доказательной базы по всем его делам.

Однако без боя Медведчук свое отдавать не намерен и пытался задействовать самую тяжелую артиллерию - от Порошенко (с партией которого синхронно голосуют в Раде) до Путина, который лично замовляет словечко за своего кума.

В 2019 президент Зеленский передал "привет" Медведчуку, однако конкретики пришлось ждать до зимы 2021 года. В начале февраля Украина ввела санкции против правой руки олигарха - Тараса Козака, на которого были записаны телеканалы 112 Украина, ZIK и NEWSONE. 19 февраля прилетело уже самому Медведчуку - санкции были наложены на него и на жену Оксану Марченко, на которую тот ранее переписал свое имущество.

Тэги: СБУ, Медведчук
Комментариев: 2
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:53:47, Сегодня [Материал]

Якийсь паноптикум... це точно він?
sax
2 saks (sax)   • 22:41:27, Сегодня [Материал]

Конечно, что скотина Медведчук крупная фигура, а когда СБУ начнет заниматся расследованием путинских шавок которые гавкали на бывшем Журнале Житомира. Админ убрал все форумы и блоги.Попробуй теперь докажи ,кто есть кто. Складывается ощущение, что Админ прикрывает 5 колонну убрав все улики. Если я не прав,должен пояснить , что произошло?
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