СБУ и Генпрокуратура раскрыли детали обвинений в адрес Медведчука и Козака

Народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку и главе политсовета партии, куму Владимира Путина Виктору Медведчуку предъявлено обвинение по трем эпизодам: хищение государственных недр, передача секретной военной информации и подрывная деятельность.
Об этом сообщили генпрокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов на брифинге 11 мая, передает Громадське.
Первый эпизод касается разграбления национальных ресурсов. Следствие установило, что Медведчук и Козак передали российской стороне морское газовое месторождение Глубокая в Черном море, стоимость запасов в котором оценивается в 38 млрд грн.
По данным следствия, в 2012 году компания ООО «Новые проекты», которая, как говорят следователи, связана с Медведчуком, получила права на разработку месторождения. А в 2015 году Медведчук и Козак передали документальную и материальную базу Глубокой оккупантам — в частности, перерегистрировали ООО «Новые проекты» по российскому законодательству.
Фото: Офис Генерального прокурора / скриншот трансляции
В подтверждение своих слов Офис генпрокурора и СБУ показали аудиозаписи разговора Медведчука с неназванным заместителем главы правительства РФ (Медведчук называет его «Дима»; вероятно, речь идет о Дмитрии Козаке, который также возглавляет российскую переговорную группу в «Нормандском формате»).
Венедиктова утверждает, что экспертиза подтвердила: голос на записях принадлежит именно депутату. В СБУ считают, что таким образом Медведчук хотел избежать уплаты налогов в Украине, а это «легитимизирует оккупацию полуострова».
«После аннексии Крыма оккупанты начали так называемую национализацию предприятий, ресурсов. Стартовал процесс незаконной перерегистрации юридических лиц. И украинские политики принимают участие в разработке месторождения на оккупированной территории, чем фактически помогают государству-агрессору», — сказал Баканов.
Фото: Офис Генерального прокурора / скриншот трансляции
По словам Венедиктовой, месторождение до сих пор не начали разрабатывать только потому, что его границы пересекаются с одним из российских военных округов. Но Медведчук якобы обратился к Путину с просьбой пересмотреть эти границы, чтобы разблокировать разведку недр.
Фото: Офис Генерального прокурора / скриншот трансляции
Второй эпизод произошел в августе 2020 года. Тогда Медведчук якобы отправил Козаку секретные данные о расположении и вооружении одного из секретных военных подразделений Вооруженных сил Украины.
Третий эпизод касается безопасности государства в информационной сфере: речь идет о подготовке обоими фигурантами проекта «Луч». Он предусматривал «создание инфраструктуры влияния» из украинских трудовых мигрантов в России: украинцев должны были призывать ехать на заработки в РФ, а когда они вернутся домой, распространять через них распространять пропаганду в Украине.
Рукописные правки на тексте проекта, который показали в СБУ, принадлежат Медведчуку, установила экспертиза.
Фото: Офис Генерального прокурора / скриншот трансляции
Как заявил Баканов, Козак находится в России или временно выехал с ее территории. А Медведчук, по данным следствия, 8 мая въехал в Украину и ее территорию не покидал.
Что происходит?
11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении двум народным депутатам. Их подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.
Перед этим СБУ пришла с обысками в дом на улице Монтажников, где Медведчук живет с семьей, и в несколько помещений, связанных с ним. Это не первый случай, когда правоохранители и государство заинтересовались деятельностью Медведчука. 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил применить санкции к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в частности, против пророссийского политика, кума российского президента Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.