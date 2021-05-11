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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Май » 11 » 17:48:51

Государственная измена: генпрокурор Украины подписала подозрение Виктору Медведчуку

Вчера, 17:48:51 748 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Государственная измена: генпрокурор Украины подписала подозрение Виктору Медведчуку

 Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в госизмене. Об этом Ирина Венедиктова 11 мая написала в Facebook.

«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента – М и К», – написала Венедиктова, вероятно, имея в виду Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Она отметила, что этих народных депутатов подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.



Венедиктова перечислила правонарушения депутатов, среди которых, в частности: признание аннексии Крыма; содействие и участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр общей стоимостью 38 млрд грн; раскрытие гостайны; правопреемство украинской собственности, принадлежащей гражданам Украины и прочее.
 

«По результатам обысков, местонахождение нардепа М. не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры для его розыска и вручения ему ходатайства о содержании под стражей», – написала она.


Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил применить санкции к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в частности, против пророссийского политика, кума российского президента Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Тэги: Медведчук, госизмена, генпрокурор, подозрение
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Комментариев: 1
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:59:14, Вчера [Материал]

За нормального такого "голубкА миру" масово проголосувала вата в 19-му.))) Останнім часом усе більше задоволений її вибором.
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