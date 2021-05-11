Государственная измена: генпрокурор Украины подписала подозрение Виктору Медведчуку

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в госизмене. Об этом Ирина Венедиктова
11 мая написала в Facebook.
«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента – М и К»
, – написала Венедиктова, вероятно, имея в виду Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Она отметила, что этих народных депутатов подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
Венедиктова перечислила правонарушения депутатов, среди которых, в частности: признание аннексии Крыма; содействие и участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр общей стоимостью 38 млрд грн; раскрытие гостайны; правопреемство украинской собственности, принадлежащей гражданам Украины и прочее.
«По результатам обысков, местонахождение нардепа М. не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры для его розыска и вручения ему ходатайства о содержании под стражей», – написала она.
Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил применить санкции к 19 юридическим и 8 физическим лицам
, в частности, против пророссийского политика, кума российского президента Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.