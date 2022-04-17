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Главная » Новости » Спорт » 2022 » Апрель » 17 » 14:05:11

Как выглядит стадион в Чернигове после бомбежки. ФОТО

Вчера, 14:05:28 418 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как выглядит стадион в Чернигове после бомбежки. ФОТО

 Сегодня в Чернигов на разбомбленный стадион Гагарина вернулся футбол. 16 апреля на арене состоялся первый после бомбардировки матч. Между собой сыграли воспитанники местных школ.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» поможет восстановить стадион черниговской «Десны», который был разрушен российскими оккупантами. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал детали:

«Германия и дортмундская «Боруссия» готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко».

Напомним, футболист Андрей Ярмоленко, уроженец Черниговщины, играл за «Боруссию» Д в сезоне 2017/18.

как выглядит стадион Гагарина в Чернигове как выглядит стадион Гагарина в Чернигове как выглядит стадион Гагарина в Чернигове
 

Дмитрий Комаров в Чернигове. ВИДЕО

 

Фото стадиона в Чернигове. Апрель 2022

Фото стадиона в Чернигове в апреле 2022
Фото стадиона в Чернигове в апреле 2022
Фото стадиона в Чернигове в апреле 2022
Фото стадиона в Чернигове в апреле 2022Фото стадиона в Чернигове в апреле 2022Фото стадиона в Чернигове в апреле 2022Фото стадиона в Чернигове в апреле 2022
Тэги: стадион, Фото, футбол, война в Украине, Чернигов
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