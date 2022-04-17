Как выглядит стадион в Чернигове после бомбежки. ФОТО

Сегодня в Чернигов на разбомбленный стадион Гагарина вернулся футбол. 16 апреля на арене состоялся первый после бомбардировки матч. Между собой сыграли воспитанники местных школ.
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» поможет восстановить стадион черниговской «Десны», который был разрушен российскими оккупантами. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал детали:
«Германия и дортмундская «Боруссия» готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко».
Напомним, футболист Андрей Ярмоленко, уроженец Черниговщины, играл за «Боруссию» Д в сезоне 2017/18.