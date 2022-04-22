Про турецкий беспилотник «Байрактар» в Украине. Основные характеристики и сколько стоит. ВИДЕО

В последние дни было много видео и новостей про беспилотники «Байрактар». Думаю, многие (в том числе я сам), не очень хорошо представляют, что это. Решил разобраться и вам рассказать. Большую часть информации взял из Википедий.

Байрактар. Что это?

Ударный беспилотник. Первое слово значит, что он предназначен для ударов по наземным и морским целям. А второе, что оператор сидит с джойстиком за 150 километров.

Какие у него характеристики?

размах крыла 12 метров, при длине корпуса 6 с половиной метров

может двигаться со скоростью 222 км/ч

умещает 95 кг боеприпасов. Это либо управляемые противотанковые ракеты, либо планирующие авиабомбы: осколочно-фугасные, бронебойные или зажигательные – тоже на выбор.

потолок – восемь с небольшим километров

может находиться в воздухе дольше суток

стоит $2,5 млн, плюс-минус

Команда разработчиков



Радиус управления, как я уже упомянул, 150 километров. Оператор управляет дроном из такого мобильного пункта:



Откуда они?

«Байрактары» изготавливает частная турецкая компания, основанная еще в 80-х Оздемиром Байрактаром. Как вы, наверное, догадались, беспилотник носит его имя. Байрактар умер в прошлом году и сегодня компанию возглавляют его сыновья: Халук, Ахмет и Сульчук. Последний, по совместительству, зять президента Турции.

До того, как «Байрактары» стали использовать ВСУ, эти беспилотники применялись в боевых действиях в Турции, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе.

Что за «ТБ-2»?

«Байкатары» это целое семейство различных дронов, а «ТБ-2» один из вариантов. Именно такая модификация находится на вооружении ВСУ с весны прошлого года.

У TБ-2 есть более современные модификации. Первая – «Акынджы» – в два раза крупнее ТБ-2 и может нести крылатые ракеты. Вторая – MIUS – сверхзвуковой.

«Акынджы»

На обоих установлены двигатели украинского производства. Правда у самой Украины «Акынджы» пока нет – только у Турции. А MIUS и вовсе совершит свой первый испытательный полет в следующем году.

Сколько их?

Точное число оценить сложно. Если верить Википедии, то, как минимум, шесть. Хотя, скорее всего, гораздо больше. В сентябре прошлого года Украина заключила контракт на поставку еще 48 дронов и заявила о желании наладить сборку на территории страны. Bloomberg и вовсе сообщал, что Украина купила больше дронов, чем заявляла.

В последнии дни появлялись новости о том, что ВС РФ нанесла удары по местам базирования «Байрактаров». Помимо этого еще четыре дрона были сбиты в воздухе. Поэтому, на текущий момент, со стороны сосчитать сложно. При этом операторов способных пилотировать «Байрактары» у ВСУ двенадцать: по шесть у ВВС и ВМС.

Какой от них прок?

По мнению экспертов, успешное применение таких БПЛА возможно там, где нет развитой системы ПВО и радиолокационной разведки, то есть в локальных конфликтах.

Украинские военные отмечают, что массовые круглосуточные действия ударных дронов способны «изменить парадигму конфликта» и могут деморализовать противника.

Могут ли ВС РФ что-нибудь противопоставить?

В прошлом году зам.начальника ВКС РФ сказал, что «Байрактары» представляют легкую мишень для систем Панцирь-С1.

Панцирь-С1 на шасси КАМАЗ

Аналитики подсчитали, что в ходе конфликтов в Ливии и Сирии «Панцири» сбили 19 беспилотников «Байрактар» суммарной стоимостью $47,5 млн.

Однако учитывая стоимость самого «Панциря», которая составляет $13-14 млн, а также стоимость бронетехники и прочего оружия, уничтоженных ударами «Байрактаров», беспилотники наносят ущерб на $45 на каждый вложенный в них 1$.



Под прицелом Байрактара. Видео