Комбинат российского миллиардера Михаила Шелкова, который поставлял в РФ стратегическое сырье - арестовали в Украине

Комбинат зарегистрирован на кипрскую оффшорную компанию

Бюро экономической безопасности Украины арестовало в Днепропетровской области предприятие, которое поставляло в РФ титаносодержащее сырье. Стоимость товара занижали, в результате в бюджет недоплатили 10 млн грн. Об этом сообщает Бюро на своем официальном сайте."Следствием установлено, что упомянутое предприятие в течение 2020-2021 годов осуществляло экспорт добываемого титансодержащего сырья в адрес предприятий российской федерации и республики Беларусь. По документам комбинат поставлял это сырье якобы австрийской компании", – отмечают в ведомстве.Издание ЭП со ссылкой на свои источники отмечает, что речь идет об "Демуринском ГОКе". Комбинат разрабатывает Волчанское месторождение в Днепропетровской области. По данным Youcontrol, конечным бенефициаром предприятия является российский миллиардерМиллиардер в прошлом возглавлял одну из дочек "Рособоронэкспорта" под руководством Сергея Чемезова, подсанкционного олигарха, возглавляющего сейчас компанию-гиганта по производству оружия "Ростех"."В дальнейшем, по решению суда, наложен арест на 100% корпоративных прав общества и на счета указанного предприятия, открытых в банковских учреждениях Украины. Директору горно-обогатительного комбината по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль уведомлено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, досудебное расследование продолжается.", – отмечают в Бюро.

По данным ЭП, речь идет об ООО "Демуринский ГОК". Комбинат разрабатывает Волчанское месторождение на Днепропетровщине и зарегистрировано на кипрскую оффшорную компанию "Лимпиеза Лимитед". По данным Youcontrol, конечным бенефициаром предприятия является российский миллиардер Михаил Шелков.

Михаил Шелков – 56-й номер в российском Forbes с состоянием в 1,5 млрд долларов. Он является заместителем председателя совета директоров российского ВСМПО-Ависма, крупнейшего российского поставщика титана и одного из крупнейших в мире.

Миллиардер в прошлом возглавлял одну из "дочек" "Рособоронэкспорта" под руководством Сергея Чемезова, подсанкционного олигарха, который сейчас возглавляет компанию-гиганта по производству оружия "Ростех".

Отчёт директора ДемГОКа в 2013 году о выполненных работах