Почему в Москве отменили воздушную часть парада Победы на 9 мая. Реальная причина

«Там всё идёт на условиях визуального полёта».

Воздушная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погодных условий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В 10 утра на Красной площади в Москве начался парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На параде выступил с речью президент РФ Владимир Путин.Ожидалось, что в параде Победы в Москве будут участвовать 62 самолета и 15 вертолетов, в том числе воздушный пункт управления Ил-80, известный как «самолет судного дня».InformNapalm сообщает, что якобы реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолёта судного дня. Может и да, но почему в других городах, где погода солнечная, тоже отменили воздушные парады?

Авиаэксперт объяснил, почему отменили воздушную часть парада в Москве. Лётчик-инструктор, майор ВВС Андрей Краснопёров рассказал «Подъёму», что при низкой облачности пилотам сложно следить за ведущим самолётом.

«Сегодня облака низкие. Вы же видите, на какой высоте пролетают самолёты над Красной площадью. Там учитывается рельеф местности. То есть, пилоты должны учитывать, что идёт сначала возвышение, а потом понижение. Чтобы прийти на Красную площадь на 200-300 м, первый самолёт должен идти на одной высоте, а который за ним – ещё ниже.

Реальная причина

В облаках когда самолёт летит, вот этот «кубинский ромб» [фигура высшего пилотажа, известная как «кубинский бриллиант»} – там всё идёт на условиях визуального полёта. Лётчик смотрит за впереди идущим самолётом и сохраняет дистанцию. Они летят на расстоянии 5-10 м по курсу. Если попадает в облака, согласно инструкции, должен отвернуть самолёт, пролететь 20 cек., а потом взять курс полёта, дабы не допустить столкновения».

Авторитетный военный эксперт Олег Жданов считает, что воздушная часть парада отменена из-за ультиматумов со стороны Запада. Как пояснил эксперт, такой ультиматум последовал после многочисленных заявлений и намеков руководства РФ о возможности применения ядерного оружия в ходе войны против Украины.

"Путин начал разгонять тему ядерного оружия, и его сразу же предупредили, что они обратят внимание на вопрос о его личной ликвидации. Или на вопрос о введении санкций против близких ему людей. Обратите внимание, сразу же все должностные лица в РФ начали говорить – да нет, мы и не собирались применять ядерное оружие", – уточнил Жданов.



Таким образом, отказавшись от демонстрации "самолета судного дня", Путин послал Западу сигнал о том, что не планирует пускать в ход ядерное оружие. Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в момент проведения военного парада в Москве была отличная погода, поэтому нелетная погода не могла быть причиной отмены парада самолетов.

"Я смотрю прямую трансляцию – там великолепная погода для авиации, просто летай – не хочу", – сказал он. "Но убрали "самолет судного дня", а больше там и нечего показывать", – добавил эксперт.