Парад в Москве на День победы! Прямая трансляция 9 мая 2022

В военном параде 2022 года будет участвовать 129 единиц военной техники, тогда как в 2021 году в нем участвовала 191 военная машина.

В пешем строю по площади пройдут около 10 тысяч человек, в том числе казаки, дети из военизированного движения "Юнармия" и сотрудники МЧС. В 2021 году в параде участвовали 12 тысяч человек.

Авиационная часть парада в 2022 году будет больше на один летательный аппарат - 77 самолетов и вертолетов.

танки Т-80БВМ,

самоходно-артиллерийские установки 2С35 "Коалиция-СВ",

тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек",

машины инженерной системы дистанционного минирования "Замедление",

зенитный комплекс "Панцирь-С",

также, все машины Росгвардии.

"Танки Т-80БВМ, огнеметные системы "Солнцепек" и зенитные комплексы "Панцирь-С" были повреждены или уничтожены в Украине, где они участвовали в боевых действиях", - сообщили в Минобороны.



​​​​​​Сегодня 9 мая на празднование Дня Победы в Москву не приглашали иностранных лидеров, в том числе и белорусского союзника Путина - Александра Лукашенко. Песков объяснил это тем, что "это не юбилейная дата". В прошлом - тоже не юбилейном - году в Москву на парад приезжал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Причины, по которым парад 2022 года будет менее многочисленным, Песков решил не называть.

Видео, прямая трансляция Парад в Москве

Сегодня 9 мая военный парад 2022 на Красной площади в Москве по размаху будет не таким многочисленным, как в прошлом году. Меньше будет и людей, и техники. Ни один зарубежный лидер не захотел приехать в Москву на День Победы.Министерство обороны России опубликовало порядок прохождения колонн, из которого следует, что на Красной площади не будут показаны некоторые типы военной техники, которые участвовали в параде в 2021 году.Техника, которая была на параде год назад, но не появится сегодня 9 мая в 2022 году: