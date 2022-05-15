Украина стала победителем «Евровидения-2022». Ее представляла группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». ВИДЕО

​​​​​​Как голосовали зрители



Украинские СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на рост числа запросов по слову «



На «Евровидении» запрещены политические высказывания. Однако в ответ на запрос немецкого агентства dpa организаторы конкурса пояснили, что не считают призыв поддержать Украину политическим: «Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер».

Украинские СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на рост числа запросов по слову « Азовсталь » в гугл-поиске. Kalush Orchestra имела в виду украинских военных, остающихся на металлургическом заводе, который расположен на единственном участке Мариуполя, неподконтрольном российским войскам. Украинцы отказываются сдаваться в плен и призывают международное сообщество гарантировать их эвакуацию. Бои за Мариуполь в целом признаются одними из самых тяжёлых за время вооружённого конфликта России с Украиной, город оказался разрушен.На «Евровидении» запрещены политические высказывания. Однако в ответ на запрос немецкого агентства dpa организаторы конкурса пояснили, что не считают призыв поддержать Украину политическим: «Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер».

Победу Kalush Orchestra прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он пообещал, что страна в 2023 году примет музыкальный конкурс.

Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина примет «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз.

Мы сделаем всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь.

Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Владимир Зеленский, президент Украины, цитата по телеграм-каналу

В полуфинале «Евровидения» участники Kalush Orchestra со сцены выразили благодарность за поддержку Украины. В конце выступления в финале они заявили: «Пожалуйста, помогите Украине! Помогите Мариуполю! Помогите „Азовстали“ прямо сейчас!».

Великобритания второе место

Великобританию, занявшую второе место, представлял Сэм Райдер c песней «Space Man». Он стал самым успешным участником от своей страны в истории «Евровидения».



Хотя Великобритания пять раз побеждала на «Евровидении», в 21 веке артисты из этой страны зачастую выступали неубедительно: с 2003 года они одиннадцать раз оказывались ниже 20 места. На конкурсе в 2021 году Великобритания получила ноль баллов и заняла последнее место. В интервью перед финалом Райдер пообещал, что попытается избавиться от «клейма», которое заставило многих «поверить, что Европа не любит Великобританию».



Третье место заняла Испания.

Хотя Великобритания пять раз побеждала на «Евровидении», в 21 веке артисты из этой страны зачастую выступали неубедительно: с 2003 года они одиннадцать раз оказывались ниже 20 места. На конкурсе в 2021 году Великобритания получила ноль баллов и заняла последнее место. В интервью перед финалом Райдер пообещал, что попытается избавиться от «клейма», которое заставило многих «поверить, что Европа не любит Великобританию».Третье место заняла Испания.

А в каком месте Россия?

Россия не принимала участия в этом «Евровидении». Европейский вещательный союз отстранил РФ ещё 25 февраля, на следующий день после ввода войск в Украину.



Организаторы «Евровидения» тогда заявили, что участие России в 2022 году «дискредитирует конкурс». Европейский вещательный союз назвал себя «аполитичной организацией», которая придерживается определённых культурных ценностей, например, «международного обмена и взаимопонимания».