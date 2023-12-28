ANKA – участница финала национального отбора на Евровидение была определена по итогам народного голосования

После проведения в Украине финального отбора на конкурс «Евровидение», стало известно имя еще одной участницы. Певица ANKA победила в ходе народного голосования и присоединилась к другим финалистам, которые будут бороться за право выступать на европейском конкурсе эстрадной песни. Артистке удалось эффектно продемонстрировать свой талант во время прослушивания и не исключено, что именно она и будет предоставлять страну на Евровидении. В последнее время во все новости Украины попадают заметки о подготовке к предстоящему конкурсу. Для прослушиваний выбираются наиболее удачные композиции, за которые можно получить очень высокие баллы.

ANKA – победительница народного голосования

Исполнительница ANKA сумела очень проникновенно выступить и покорить сердца многочисленных зрителей, которые отдали за нее свои голоса. На прослушивании девушка исполнила песню «Палала» и обеспечила себе путевку в финал национального отбора.

Для того чтобы выбрать последнего одиннадцатого финалиста был проведен опрос в Д. Молодая певица ANKA получила 26,78 процентов от общего количества голосов зрителей. Больше не удалось набрать никому.

Теперь ANKA должна будет справиться с еще более сложной задачей, ведь ей предстоит побороться за победу с соперниками, среди которых новички, но также и известные представители шоу-бизнеса. Это такие исполнители как:

INGRET;

Drevo;

Ziferblat;

YAGODY;

Аlyona alyona & Jerry Heil;

YAKTAK;

NAZVA;

MÉLOVIN;

SKYLERR



Напомним, зрительское голосование проводилось в онлайн-формате с 15 по 21 декабря включительно. В течение этой недели каждый украинец мог отдать свой голос за понравившегося ему конкурсанта. Всего в зрительском онлайн-голосовании приняло 300 тысяч человек.

Когда и где состоится Евровидение 2024

Организаторы уже объявили, что в 2024 году национальный отбор завершится 3 февраля, В эту дату определится победитель финального отбора. Конкурсанты будут участвовать в телевизионном концерте. Имя лучшего певца или певицы станет исзветно по результатам голосования, в котором будут участвовать не только жюри, но и зрители. Что касается членов жюри, то они будут выбираться путем проведения онлайн-голосования.

В этом году конкурс Евровидения пройдет в 68 раз. На мероприятие приглашены самые талантливые исполнители из 37 стран. Самое главное музыкальное мероприятие года решено в этот раз провести в мае в Швеции, в городе Мальме.

К настоящему представители Европейского вещательного союза уже сообщили, что тема конкурса в 2024 году будет называться «Огни Евровидения».

Два полуфинала пройдут 7 и 9 мая. В одном из них примет участие исполнитель из Украины, которому удастся выхватить победу в ходе национального отбора. Самые зрелищные выступления ждут зрителей на гранд-финале конкурса, который пройдет 11 мая. Финалисты будут выступать на стадионе Malmö Arena. Организаторы уверены, что в финал конкурса пройдут только самые талантливые и яркие исполнители, способные удивить публику.