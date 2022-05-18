Карта воздушных тревог. Украина 18 мая 2022 год

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1. Воздушная тревога в Украине

Интерактивная онлайн-карта воздушных тревог в Украине на сегодня 18 мая 2022. Здесь собраны три украинских сервиса показывающие актуальную информацию, где сейчас звучат сирены, где есть опасность ракетного удара, а в каких регионах ситуация спокойная.

Карта обновляется каждые 15 секунд. В сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги.

3. Повітряна тривога, онлайн-мапа України

Мапа повітряних тривог по Україні зі статистикою на сьогодні в даний час по областях України

3. Карта воздушных тревог на сейчас

Онлайн карта где сейчас звучат сирены. краина 18 мая 2022 год

</div> <hr><i class="fa-tags"></i> Тэги: <noindex><a href="/search/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/" rel="nofollow" class="eTag">карта</a>, <a href="/search/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B8/" rel="nofollow" class="eTag">Воздушные тревоги</a></noindex> <hr> <!-- uSocial --> <script async src="https://usocial.pro/usocial/usocial.js?v=6.1.4" data-script="usocial" charset="utf-8"></script> <div class="uSocial-Share" data-pid="53789382e3fb63cee9397c2b29bba037" data-type="share" data-options="rect,style3,default,absolute,horizontal,size32,eachCounter1,counter1,counter-after" data-social="fb,telegram,twi,print,bookmarks,email" data-mobile="vi,sms"></div> <hr> <!-- /uSocial --> <!--<div class="comments-form-text"><i class="fa-bullhorn"></i> Новости партнеров</div> <div id="MIXADV_8786" class="MIXADVERT_NET"></div> <script type="text/javascript" src="https://m.mixadvert.com/show/?id=8786" async ></script> <div data-la-block="dc096faf-ed85-4285-8368-2fae85f0e5e8"></div> <script async src="//riafdi.com/aj0l17291ilvpm0y03/h8q876qvu876pykx3t.php"></script>--> <div class="comments-form"> <div class="comments-form-text"><i class="fa-comments"></i> Комментариев: 0</div> <script> function spages(p, link) { location.assign(atob(link)); } </script> <div id="comments"></div> <div id="newEntryT"></div> <div id="allEntries"> </div> <div id="newEntryB"></div> <script> (function() { 'use strict'; var commentID = ( /comEnt(\d+)/.exec(location.hash) || {} )[1]; if (!commentID) { return window.console && console.info && console.info('comments, goto page', 'no comment id'); } var selector = '#comEnt' + commentID; var target = $(selector); if (target.length) { $('html, body').animate({ scrollTop: ( target.eq(0).offset() || { top: 0 } ).top }, 'fast'); return window.console && console.info && console.info('comments, goto page', 'found element', selector); } $.get('/index/802', { id: commentID }).then(function(response) { if (!response.page) { return window.console && console.warn && console.warn('comments, goto page', 'no page within response', response); } spages(response.page); setTimeout(function() { target = $(selector); if (!target.length) { return window.console && console.warn && console.warn('comments, goto page', 'comment element not found', selector); } $('html, body').animate({ scrollTop: ( target.eq(0).offset() || { top: 0 } ).top }, 'fast'); return window.console && console.info && console.info('comments, goto page', 'scrolling to', selector); }, 500); }, function(response) { return window.console && console.error && console.error('comments, goto page', response.responseJSON); }); })(); </script> <center></center> <div class="info_box normal"> <div class="info_box_content"> <div class="fb-comments" data-href="https://zhzh.info/news/2022-05-18-49070" data-width="100%" data-numposts="15"></div> </div> </div> </div> <div class="entry-galery"> <div class="entry-galery-title"><i class="fa-camera"></i> Полезное объявление:</div> <div align="center" class="entry-galery-content"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- NEWS.zhzh.info 580 x 400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:580px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-7826251505094783" data-ad-slot="9528102768"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> <div class="site-name-s"> <H2>Новости по теме:</H2> <ul class="uRelatedEntries"><li class="uRelatedEntry"><a href="https://zhzh.info/news/2022-05-08-49004">Карта воздушных тревог. 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Россия атаковала Одессу ракетами в праздник 9 мая. ФОТО" title="Происшествия: ТЦ «Ривьера» полностью уничтожен. Россия атаковала Одессу ракетами в праздник 9 мая. ФОТО" src="//images.weserv.nl?url=http://zhzh.info/_nw/490/s63382605.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-05-10-49017">ТЦ «Ривьера» полностью уничтожен. Россия атаковала Одессу ракетами в праздник 9 мая. 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Украина 3 мая 2022 год" title="Карта боевых действий: Карта боевых действий. Украина 3 мая 2022 год" src="//images.weserv.nl?url=https://pbs.twimg.com/media/FRycB6XWQAIW87f.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-05-03-48978">Карта боевых действий. Украина 3 мая 2022 год</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 5307</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-05-17-49065"><img width="90%" alt="Война в Украине: Военное положение после 25 мая продлят в отдельных регионах Украины" title="Война в Украине: Военное положение после 25 мая продлят в отдельных регионах Украины" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_nw/486/25674085.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-05-17-49065">Военное положение после 25 мая продлят в отдельных регионах Украины</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 5169</span> </div> </div></td></tr><tr><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-05-01-48970"><img width="90%" alt="Криминал: «Жахлива історія. Рашисти вбили матір, примотали до неї її живу дитину, а посередині заклали міну», - жу..." title="Криминал: «Жахлива історія. Рашисти вбили матір, примотали до неї її живу дитину, а посередині заклали міну», - жу..." src="//images.weserv.nl?url=http://zhzh.info/_nw/346/21184938.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-05-01-48970">«Жахлива історія. Рашисти вбили матір, примотали до неї її живу дитину, а посередині заклали міну», - жу...</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 5143</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-05-02-48972"><img width="90%" alt="Карта боевых действий: Карта боевых действий. Украина 2 мая 2022" title="Карта боевых действий: Карта боевых действий. Украина 2 мая 2022" src="//images.weserv.nl?url=https://pbs.twimg.com/media/FRtfGQkWQAsh302.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-05-02-48972">Карта боевых действий. Украина 2 мая 2022</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 4939</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-05-04-48982"><img width="90%" alt="Происшествия: 27 человек погибло в ДТП под Ровно: столкнулись автобус и бензовоз. ВИДЕО" title="Происшествия: 27 человек погибло в ДТП под Ровно: столкнулись автобус и бензовоз. ВИДЕО" src="//images.weserv.nl?url=http://zhzh.info/_nw/267/10291626.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-05-04-48982">27 человек погибло в ДТП под Ровно: столкнулись автобус и бензовоз. ВИДЕО</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 4801</span> </div> </div></td></tr></table></div> </div> <div class="clr"> <nav class="bottom-menu"><div id="uNMenuDiv2" class="uMenuV"><ul class="uMenuRoot"> <li><a href="/index/0-3" ><span>Контакты</span></a></li> <li><a href="/publ/6-1-0-297" ><span>Реклама</span></a></li> <li><a href="/search/" ><span>Поиск</span></a></li> <li><a href="/forum/0-0-0-36" ><span>Правила</span></a></li></ul></div></nav> <div class="copiright"><!-- "' --><span class="pbjUCDRv">Хостинг от <a href="https://www.uweb.ru/" title="Создать сайт">uWeb</a></span><!-- Yandex.Metrika counter --><script type="text/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter102443 = new Ya.Metrika({id:102443,webvisor:true}); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? 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