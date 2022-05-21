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Карта воздушных тревог. Украина 21 мая 2022 год

Сегодня, 07:59:43 463 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Интерактивная онлайн-карта воздушных тревог в Украине на сегодня 21 мая 2022. Здесь собраны три украинских сервиса показывающие актуальную информацию, где сейчас звучат сирены, где есть опасность ракетного удара, а в каких регионах ситуация спокойная.

1. Воздушная тревога в Украине

Карта обновляется каждые 15 секунд. В сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги.

3. Повітряна тривога, онлайн-мапа України

Мапа повітряних тривог по Україні зі статистикою на сьогодні в даний час по областях України

3. Карта воздушных тревог на сейчас

Онлайн карта где сейчас звучат сирены. краина 21 мая 2022 год