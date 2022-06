Стендап Гитлера на Netflix и Сталин в «Маппетах»: в соцсетях генерируют абсурдные мэшапы через DALL-E

В соцсетях набрал популярность генератор mini DALL-E, который создаёт изображения по текстовому описанию. Это первая версия нейросети DALL-E, которая уступает второй, генерирующей более качественные картинки — доступ к ней доступен только ограниченному кругу лиц.

Mini DALL-E доступна для всех. Для генерации картинки нужно просто ввести фразу на английском и подождать несколько минут. Иногда сайт выдаёт ошибку — тогда нужно нажимать на кнопку «Run» до тех пор, пока ошибка не пропадёт. Часто результаты могут не соответствовать задумке автора, но когда нейросеть её угадывает, то выходит достаточно безумно.

Пользователи соцсетей стараются объединять максимально далёкие друг от друга идеи: добавляют персонажей аниме в сериалы, помещают исторических личностей в современный контекст или заставляют «маленьких пони» продавать наркотики в Сирии.

i cant believe it understood this. pic.twitter.com/T6JQirU9Mw — evan prower (@evan__online) June 6, 2022

Не могу поверить, что он понял / Amibo Коломбо

Twin Peaks for the Sony PlayStation. pic.twitter.com/NgwLv3EOTX — Jaybee - Wishlist Still Ridge on Steam (@jaybee_tyn) June 6, 2022

«Твин Пикс» для Sony Playstation

This is my best one yet pic.twitter.com/iWW4TsJTi9 — The Gentle Freak (@mitchysuch) June 6, 2022

Мой лучший / Джордж Костанза с АК-47

this technology is too powerful lmao pic.twitter.com/gPquWySMj5 — Saberspark (@Saberspark) June 8, 2022

Гитлер в мультфильме Pixar

I love this episode pic.twitter.com/uN9gbDb7yd — Lumpy (@LumpyTouch) June 8, 2022

Обожаю этот эпизод / Гарфилд и Санс в «Сайнфелде»

Honestly im shocked they keep giving these people a platform pic.twitter.com/azPrr31mhF — Melodica™ Dude™ (@Melodica_Dude) June 8, 2022

Стендап Гитлера на Netflix

Синзди в «Симпсонах»

«Мои маленькие пони» продают кокаин ночью в Сирии

Сталин-маппет