Зимой в квартирах будет 18 градусов: как подготовиться к отопительному сезону

До отопительного сезона осталось около четырех месяцев, а украинцев уже начали пугать тем, что эта зима может оказаться самой сложной за все годы независимости. "Нафтогаз" до сих пор не знает, где найти деньги на закупку необходимого объема газа, а в правительстве предупреждают, что в квартирах украинцев в этом году будет прохладно.

Разбирались, как подготовить свое жилье к отопительному сезону.

Почти как в Европе

Накануне предоставления Украине статуса кандидата в ЕС украинское правительство предупредило, что следующей зимой наши граждане смогут почувствовать себя европейцами как минимум по температуре в квартирах и домах.

"Тарифы на тепло не изменятся. Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы", – заявил руководитель Минрегиона Алексей Чернышев.



По словам министра, как мы переживем эту зиму, зависит от каждого из нас.

"Готовиться к холодам следует именно сейчас. Главная задача — обеспечить непрерывность тепла. Мы понимаем все риски и активно готовимся к ним", – говорит Чернышев



В общем, если перефразировать классиков, спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих и позаботиться о том, чтобы в квартире было тепло, нужно уже сейчас.

Ковры, носки и обогреватели

Эксперты говорят, что сейчас очень сложно спрогнозировать, кто из украинцев будет с теплом, а кто останется без этих услуг. Ведь вражеская ракета может прилететь накануне или даже во время отопительного сезона.

"Согласен с президентом и министрами, что это будет самый сложный отопительный сезон в Украине. И самое неприятное, что на сегодняшний день ничего невозможно спрогнозировать, ведь ситуация в любой момент может измениться. По данным Минрегиона, уже более 800 объектов теплокоммунэнерго повреждено и большинство из них не подлежит ремонту", – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.



По словам эксперта, кроме разрушенных ТЭЦ и ТЭС, существуют проблемы в инфраструктуре – во многие дома будет сложно подать тепло или газ из-за разрушенных сетей. Поэтому он советует готовиться к зиме заранее.

"Я не исключаю, что для экономии газа, украинские школы, вузы и детские сады этой зимой будут работать онлайн. А в многоквартирных домах будет не 22-24 градуса, как мы привыкли в прошлые годы, а 17-19 градусов", – продолжает Олег Попенко.



Причем, эксперт согласен, что в этом году Украина и ЕС будут мерзнуть из-за того, что у нас будет дефицит газа. Поэтому он советует использовать все возможности для подготовки жилья к зиме – от утепления до обеспечения альтернативных источников тепла.

"В Европе люди сейчас массово докупают кондиционеры, масляные радиаторы и электроконвекторы. В частных домах многие покупают дрова и пеллеты. Европейцы понимают, что из-за действий России всем придется мерзнуть этой зимой, но они готовятся к этому, поэтому покупают теплые домашние вещи – шерстяные носки, махровые халаты, теплые одеяла и ковры. То же самое нужно делать и нам", – говорит Олег Попенко.



Кстати, современные инверторные кондиционеры позволяют греться зимой до температур на улице от -15 до -25 градусов. При этом электроэнергии они потребляют существенно меньше, чем масляные радиаторы и электроконвекторы.

"У кондиционеров в характеристиках есть параметр COP (Coefficient of Performance), который обозначает отношение мощности обогрева к потребляемой мощности. У большинства современных моделей он составляет около 3 при температурах от 0 до -10. Это значит, что на производство тепла эквивалентного 3 КВт*ч энергии будет потрачено 1 КВт*ч электричества. В то время как традиционные электрообогреватели всю потребляемую энергию переводят в тепло – у них этот коэффициент равен единице. Другими словами, кондиционер в три раза экономичнее электрообогревателя и не так сильно нагружает электропроводку в доме", – пояснили нам в одной из компаний, торгующей климатической техникой.



Правда, и стоят кондиционеры существенно дороже электрорадиаторов. Если обычный электрообогреватель для небольшой комнаты можно купить за 1000 гривен, то кондиционеры стартуют от 8 тысяч гривен и еще минимум 3 тысяч гривен придется отдать за его установку.

Самые дешевые модели (от 230 долларов) могут работать на обогрев, когда за окном будет теплее -5 градусов по Цельсию.

Более продвинутые инверторные модели обычно обеспечивают обогрев помещения при температуре за окном выше -15 градусов, но их цена уже составляет около 400 долларов за штуку.

Так называемые арктические модели, с возможностью работы на обогрев до -25 градусов, стоят уже от 500 долларов за штуку без стоимости монтажа.



Главный минус электрообогрева – большая нагрузка на внутридомовые сети, которые могут не выдерживать и выходить из строя. А когда в доме не будет электричества, то и альтернативный обогрев выглядит неактуальным.

Что делать, если враг уничтожил ТЭЦ

В ходе войны против Украины Россия разрушает наши инфраструктурные объекты. Враг целенаправленно бьет по объектам теплокоммунэнерго (ТКЭ), чтобы в следующем отопительном сезоне оставить без тепла, как можно больше украинцев. Полностью или частично разрушены ТЭЦ в Кременчуге, Ахтырке и Чернигове.

Вместе с экспертами разбирались, успеет ли власть наладить отопление в этих городах и как можно подготовить свою квартиру или дом к отопительному сезону.

Война и ЖКХ

Российские войска продолжают обстрелы украинских городов. Каждый день в сводках можно прочитать, что враг применял артиллерию в крупных городах. А это значит, что кто-то снова останется без крыши над головой.

"С начала войны разрушено и уничтожено более девяти тысяч многоквартирных домов. Это более чем 900 000 квартир. Это значит, что как минимум 2,5 млн человек остались без крова. Количество частично или полностью разрушенных частных домов не известно даже приблизительно", – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.



Кроме того, страдает и коммунальная инфраструктура, которая обеспечивала подачу тепла, воды и электроэнергии в дома украинцев.

"Частично или полностью были разрушены Черниговская ТЭЦ, Ахтырская ТЭЦ и Кременчугская ТЭЦ. Неизвестно техническое состояние системы теплоснабжения еще в 10-х городов Донецкой, Луганской, Николаевской и других областей. Отсутствует водоснабжение и канализация в десятках городов Украины. На восстановление всего этого, модернизацию, сети необходимы десятки миллиардов долларов. При этом точных цифр вам никто пока не скажет, т.к. нет полного аудита ущерба в отрасли", – говорит Олег Попенко.

Как жить без ТЭЦ

Уже сейчас понятно, что восстановить разрушенные ТЭЦ за четыре месяца до начала отопительного сезона не получится. Поэтому местные власти обсуждают любые варианты решения проблемы тепла вплоть до установки буржуек в квартирах граждан. Хотя, скорее всего, сначала они попробуют быстро возвести небольшие котельные в разных районах города.

"Восстановить Кременчугскую ТЭЦ за короткий, и даже среднесрочный период невозможно, для этого необходимо как минимум 2-3 года и затрудняет строительство единый производственный цикл с нефтеперерабатывающим заводом. Потому принято решение строить новые котельные", – продолжает Олег Попенко.

Эксперт говорит, что чем больше будет небольших котельных, тем меньше вероятность, что от прилета одной ракеты пострадает теплоснабжение всего города.

"Это могут быть обычные газовые котельные, их может быть от двух до пяти – надо смотреть на районирование города. При этом сами котельные должны быть максимально простые в эксплуатации и подключении. Если власть успеет их установить, тогда есть шанс в Кременчуге хотя бы в ноябре получить тепло в многоквартирные дома", – говорит Олег Попенко.

Спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих

На фоне новостей о разрушенных ТЭЦ в ряде городов началась дискуссия о том, чтобы отказаться от централизованного отопления в этих городах, а людям перейти на индивидуальные газовые котлы. Но тут есть ряд сложностей.

"По закону сменить отопления одной квартирой или частью квартир нельзя. На индивидуальное отопление должен перейти весь многоквартирный дом. При этом такое решение должны принять сами совладельцы многоквартирного дома. Никакой глава военной или местной администрации не может никак на это повлиять. Для принятия решения необходимо согласие совладельцев дома с 50%+1 в м.к.в созданном ОСМД, или 2\3 +1 в м.кв. при его отсутствии", – поясняет, как работает такой механизм Олег Попенко.



После принятия решения нужно письменно обратиться в ОТГ с просьбой рассмотреть отказ от центрального отопления и переход на другие источники отопления. Потом чиновники вместе с энергетиками рассматривают эту заявку и при наличии свободных мощностей (электрических или газовых), принимают решение можно ли удовлетворить эту заявку или же нет.

"При этом люди должны понимать, что все работы – от обязательного проекта до всех внутренних работ ОСМД делает за свой счет. Местная власть может помочь с закупкой газовых котлов", – говорит Олег Попенко.



Людям нужно понимать, что даже если они сменят центральное отопление на газовое, то с газом в этом году тоже могут начаться проблемы. В некоторых регионах чиновники призывают запасаться дровами.

Также перед этим отопительным сезоном не помешает приобрести домой электрообогреватель или установить кондиционеры, которые умеют отапливать помещение даже в морозы. Главное, чтобы внутридомовые сети выдержали повышенную нагрузку.