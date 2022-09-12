Как обогреть квартиру без отопления: 9 способов создать тепло дома зимой

Этот отопительный сезон будет сложный и сопровождается целым рядом проблем: высокие долги граждан перед теплокоммунэнерго, необходимость экономии газа, возможные проблемы с коммунальной инфраструктурой.
Несмотря на то, что газа на нужды населения хватит и тарифы правительство обещало оставить на прежнем уровне, температурный режим в квартирах придется снижать. В обычных комнатах температура вместо 18 градусов опустится до 16, а в угловых – с 20 до 18.
Поэтому украинцам уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы не замерзнуть зимой.
Открывайте шторы днем, чтобы в квартиру проникал солнечный свет и обогревал ее. Впуская в помещение больше солнечных лучей, они нагревают поверхности. Гладкие поверхности отдают свое тепло в помещение. Зимой, когда солнца критически мало, старайтесь выжать из него по-максимуму. Не перекрывайте лучи вазонами и стеллажами.
Но есть нюанс: солнечные лучи греют зимой и могут поднять температуру в помещении только в случае, если сторона солнечная.
А вот с плотно завешенными шторами все понятно: они будут преграждать путь холоду. Также будет хорошо, если шторы не будут закрывать батареи, а будут доходить только до подоконника. Длинные шторы можно поднять и положить на подоконник, освободив радиатор. Можно повесить даже одеяла на окна. Чем плотнее будет защитный слой – тем лучше.
Вы можете повесить тонкие полупрозрачные занавески, которые станут дополнительным барьером от холодного воздуха и вместе с этим пропустят солнечные лучи в комнату.
Упаковочную пленку, состоящую из пузырьков воздуха довольно просто прикрепить. Нужно лишь намочить стекло водой и прижать к нему пленку. Такая процедура поможет снизить теплопотерю на 50%.
Метод имеет смысл с обычными одинарными стеклами, а не со стеклопакетами. Но если сквозь такие оконные профили идет холод, то проблема кроется в профиле или раме. В таком случае заклеивать всю плоскость стекла бессмысленно, так как весь холод идет не от центра окна.
Если летом плотный текстиль советуют прятать, то зимой он становится надежным способом сделать комнату более теплой без обогревателя. Немаловажен и тип ткани. Например, тонкий атлас и шифон не задерживают тепло – достаточно выйти из спальни на 5-10 минут, как постельное белье из этих материалов сразу становится прохладным. А вот трикотаж, махровые ткани и другой плотный текстиль дольше сохраняет в себе тепло.
Зимой используйте такие ткани по максимуму – постелите ковер на пол, накройте постель теплым пледом или одеялом, накиньте на диван и кресло несколько подушек и прикройте покрывалами. Текстиль будет сохранять в себе тепло и постепенно отдавать его в окружающую среду. Комната без текстиля остывает за 1-2 часа, помещение с ним держит тепло в течение 3-5 часов.
Чтобы создать экран, рекомендуется использовать любую строительную фольгу, прикрепленную на пенопласт. Бытует мнение, что сохранить тепло поможет даже обычная пищевая фольга. Таким образом, с одной стороны экран будет отражать инфракрасные волны от батареи в сторону комнаты. Но с другой стороны это будет хуже прогревать стену, которая будет забирать больше тепловой энергии из воздуха в комнате.
Имея тонкие стены и очень горячую батарею, участок за стеной прогреется насквозь и теплопотери усилятся. Таким образом экран, направляя тепло в комнату, будет очень эффективен. С увеличением толщины стен и уменьшением температуры батарей эффективность фольги снизится.
Этот способ творческий: вам нужно самостоятельно сделать обогреватель в виде керамического горшка над свечой (только не накрывайте свечу полностью, иначе она просто потухнет). При помощи такой интересной конструкции можно значительно поднять температуру в комнате.
Установленный над свечкой керамический горшок значительно повысит ее эффективность, так как без него все тепло поднимется в потолок, а температура в комнате почти не изменится.
Если в квартире гуляет сквозняк, причиной этому может быть открытая вентиляция. Решить эту проблему зимой поможет заклеенная магнитной крышкой вентиляционная решетка.
Делать это надо в том случае, если в квартиру поступает достаточное количество свежего воздуха из других источников. В противном случае перекрывать вентиляцию будет опасно. Если окна и двери довольно герметичны, вентиляция не будет причиной сквозняка. По сравнению с окнами и входной дверью теплопотери от вентиляции крайне малы.
Используя как можно больше кухонных приборов при готовке, в комнате станет заметно теплее. Холодильник дает постоянное тепло и чем холоднее будет внутри него, тем больше тепла он произведет наружу.
Много тепла дает и газовая плита. Главное – следите за пламенем, чтобы оно не потухло или не перенеслось вне конфорки. Если у вас дома индукционная плита, то поставьте греться большую кастрюлю с водой. Кипящая жидкость выдаст пар, который прогреет помещение и увлажнит его, заменяя увлажнитель и мойку воздуха.
Циркуляция воздуха в квартире при помощи вентилятора точно усилится, но непонятно насколько это повысит температуру в помещении. Так, потолочный вентилятор поможет отогнать накопившийся у потолка теплый воздух ближе к полу, что немного повысит температуру в нижней части комнаты.
Но если направить вентилятор на батарею, то это не даст значительного результата на нагретую комнату. В случае, если отопление только включили, такой способ, действительно, поможет быстро прогреть помещение.
Используйте тепло своего тела. Достаточно надеть термобелье – тогда по дому можно будет ходить в одних штанах и рубашке.
Также помогает грелка. Налейте в нее горячую воду, плотно закройте и положите на кровать. Уже через 5 минут постель станет теплой. Если дома нет грелки, быстро нагреть кровать помогут пластиковые бутылки. Наполните их теплой водой (до 60-70°С) и положите на кровать.
Попробуйте согреться изнутри – выпейте теплого чая или кофе. Спиртные напитки хоть и создают иллюзию тепла, они дают кратковременный эффект из-за расширяющихся сосудов. Когда они вернутся в изначальное состояние, станет еще холоднее. Поэтому лучше пить чай и кушать горячую сытную пищу.
Обогревая квартиру, соблюдая вышеописанные советы, дома станет комфортнее при выключенном отоплении и холодной погоде за окном.