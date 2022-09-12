Как обогреть квартиру без отопления: 9 способов создать тепло дома зимой

Этот отопительный сезон будет сложный и сопровождается целым рядом проблем: высокие долги граждан перед теплокоммунэнерго, необходимость экономии газа, возможные проблемы с коммунальной инфраструктурой.

Несмотря на то, что газа на нужды населения хватит и тарифы правительство обещало оставить на прежнем уровне, температурный режим в квартирах придется снижать. В обычных комнатах температура вместо 18 градусов опустится до 16, а в угловых – с 20 до 18.

Поэтому украинцам уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы не замерзнуть зимой.

1. Распахнутые или задернутые шторы

Открывайте шторы днем, чтобы в квартиру проникал солнечный свет и обогревал ее. Впуская в помещение больше солнечных лучей, они нагревают поверхности. Гладкие поверхности отдают свое тепло в помещение. Зимой, когда солнца критически мало, старайтесь выжать из него по-максимуму. Не перекрывайте лучи вазонами и стеллажами.

Но есть нюанс: солнечные лучи греют зимой и могут поднять температуру в помещении только в случае, если сторона солнечная.

А вот с плотно завешенными шторами все понятно: они будут преграждать путь холоду. Также будет хорошо, если шторы не будут закрывать батареи, а будут доходить только до подоконника. Длинные шторы можно поднять и положить на подоконник, освободив радиатор. Можно повесить даже одеяла на окна. Чем плотнее будет защитный слой – тем лучше.

Вы можете повесить тонкие полупрозрачные занавески, которые станут дополнительным барьером от холодного воздуха и вместе с этим пропустят солнечные лучи в комнату.

2. Пупырчатая пленка на окнах

Упаковочную пленку, состоящую из пузырьков воздуха довольно просто прикрепить. Нужно лишь намочить стекло водой и прижать к нему пленку. Такая процедура поможет снизить теплопотерю на 50%.

Метод имеет смысл с обычными одинарными стеклами, а не со стеклопакетами. Но если сквозь такие оконные профили идет холод, то проблема кроется в профиле или раме. В таком случае заклеивать всю плоскость стекла бессмысленно, так как весь холод идет не от центра окна.

3. Утепление поверхностей

Утеплить дом можно при помощи ковра / Фото: Getty Images

Если летом плотный текстиль советуют прятать, то зимой он становится надежным способом сделать комнату более теплой без обогревателя. Немаловажен и тип ткани. Например, тонкий атлас и шифон не задерживают тепло – достаточно выйти из спальни на 5-10 минут, как постельное белье из этих материалов сразу становится прохладным. А вот трикотаж, махровые ткани и другой плотный текстиль дольше сохраняет в себе тепло.

Зимой используйте такие ткани по максимуму – постелите ковер на пол, накройте постель теплым пледом или одеялом, накиньте на диван и кресло несколько подушек и прикройте покрывалами. Текстиль будет сохранять в себе тепло и постепенно отдавать его в окружающую среду. Комната без текстиля остывает за 1-2 часа, помещение с ним держит тепло в течение 3-5 часов.

4. Теплоотражающий экран из фольги между батареей и стеной

Чтобы создать экран, рекомендуется использовать любую строительную фольгу, прикрепленную на пенопласт. Бытует мнение, что сохранить тепло поможет даже обычная пищевая фольга. Таким образом, с одной стороны экран будет отражать инфракрасные волны от батареи в сторону комнаты. Но с другой стороны это будет хуже прогревать стену, которая будет забирать больше тепловой энергии из воздуха в комнате.

Имея тонкие стены и очень горячую батарею, участок за стеной прогреется насквозь и теплопотери усилятся. Таким образом экран, направляя тепло в комнату, будет очень эффективен. С увеличением толщины стен и уменьшением температуры батарей эффективность фольги снизится.

5. Горшок над свечкой

Этот способ творческий: вам нужно самостоятельно сделать обогреватель в виде керамического горшка над свечой (только не накрывайте свечу полностью, иначе она просто потухнет). При помощи такой интересной конструкции можно значительно поднять температуру в комнате.

Установленный над свечкой керамический горшок значительно повысит ее эффективность, так как без него все тепло поднимется в потолок, а температура в комнате почти не изменится.

6. Перекрытая вентиляция

Если в квартире гуляет сквозняк, причиной этому может быть открытая вентиляция. Решить эту проблему зимой поможет заклеенная магнитной крышкой вентиляционная решетка.

Делать это надо в том случае, если в квартиру поступает достаточное количество свежего воздуха из других источников. В противном случае перекрывать вентиляцию будет опасно. Если окна и двери довольно герметичны, вентиляция не будет причиной сквозняка. По сравнению с окнами и входной дверью теплопотери от вентиляции крайне малы.

7. Кухонные приборы

Включенная газовая плита дает много тепла / Фото: Getty Images

Используя как можно больше кухонных приборов при готовке, в комнате станет заметно теплее. Холодильник дает постоянное тепло и чем холоднее будет внутри него, тем больше тепла он произведет наружу.

Много тепла дает и газовая плита. Главное – следите за пламенем, чтобы оно не потухло или не перенеслось вне конфорки. Если у вас дома индукционная плита, то поставьте греться большую кастрюлю с водой. Кипящая жидкость выдаст пар, который прогреет помещение и увлажнит его, заменяя увлажнитель и мойку воздуха.

8. Направить вентилятор на батарею или включить потолочный

Циркуляция воздуха в квартире при помощи вентилятора точно усилится, но непонятно насколько это повысит температуру в помещении. Так, потолочный вентилятор поможет отогнать накопившийся у потолка теплый воздух ближе к полу, что немного повысит температуру в нижней части комнаты.

Но если направить вентилятор на батарею, то это не даст значительного результата на нагретую комнату. В случае, если отопление только включили, такой способ, действительно, поможет быстро прогреть помещение.

9. Бытовые способы

Используйте тепло своего тела. Достаточно надеть термобелье – тогда по дому можно будет ходить в одних штанах и рубашке.

Также помогает грелка. Налейте в нее горячую воду, плотно закройте и положите на кровать. Уже через 5 минут постель станет теплой. Если дома нет грелки, быстро нагреть кровать помогут пластиковые бутылки. Наполните их теплой водой (до 60-70°С) и положите на кровать.

Попробуйте согреться изнутри – выпейте теплого чая или кофе. Спиртные напитки хоть и создают иллюзию тепла, они дают кратковременный эффект из-за расширяющихся сосудов. Когда они вернутся в изначальное состояние, станет еще холоднее. Поэтому лучше пить чай и кушать горячую сытную пищу.

Обогревая квартиру, соблюдая вышеописанные советы, дома станет комфортнее при выключенном отоплении и холодной погоде за окном.