12 практичных советов как согреться в холодной квартире

Несмотря на то, что сейчас ноябрь и зима еще не началась, и синоптики обещают теплое начало зимы, люди мерзнут во многих домах . Ситуация усугубляется еще и военными действиями, потому что происходят аварии и сбои в поставке тепла и газа в квартиры.

Чтобы обогреться, приходится включать дополнительные источники тепла, но это в результате выльется в цепочку нулей в платежках. Однако есть несложные способы, как можно экономно и рационально согреться в квартире.

1. Окна днем

2. Шторы на ночь

3. Оклейка окон

4. Ковер

5. Батареи

6. Ванная

7. Вентиляция

8. Духовка

9. Одежда

10. Напитки

11. Движение

12. Кровать

Лайфхак 1. Окна днем

Итак, как же согреться в холодном жилье? 12 практических лайфхаков от наших экспертов:Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

Гардины и шторы на окнах – это не только украшение, но и серьезный отопительный прибор, если уметь им правильно пользоваться. В светлое, а особенно солнечное время откройте шторы и поднимите жалюзи, чтобы впустить свет в дом. Солнечный свет , попадая в комнату, отображается от светлых стен и рассеивается по всему помещению, что добавляет пару градусов тепла.

Лайфхак 2. Шторы на ночь

А вот с наступлением сумерек окна, наоборот, следует закрыть тканью, причем желательно в два слоя, через которые тепло будет уходить намного медленнее. Вам пригодятся не только шторы, но и старые покрывала , которыми можно завесить окна.

Лайфхак 3. Оклейка окон

Заклеивая окна от обстрелов, проверьте их состояние и при необходимости закройте щели в оконных рамах . Аналогично проверьте на наличие щелей входные двери. Так вы уберете причину сквозняков и сохраните тепло, вытекающее наружу.

Лайфхак 4. Ковер

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

Постелите пушистый ковер на весь пол или, как минимум, возле кровати и разверните дорожки там, где вы ходите. Дополнительный слой ткани на полу сделает его теплее.

Лайфхак 5. Батареи

Если отопление в квартире работает, то слой фольги между батареей и стеной поможет отразить и удержать значительную часть тепла, которая обычно уходит через бетонную стену.

Лайфхак 6. Ванная

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

После теплого душа оставляйте дверь в ванную открытой, чтобы тепло разошлось по коридору. Теплый влажный воздух от горячей воды поможет поднять температуру в соседних помещениях.

Лайфхак 7. Вентиляция

Прикройте вентиляционные каналы. Только не делайте этого, когда готовите на газу, и не оставляйте надолго закрытыми, особенно на ночь. Их можно оборудовать специальными дверцами или куском картона .

Лайфхак 8. Духовка

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

После использования духовки не спешите ее закрывать. Открытая дверца подарит дополнительные градусы тепла вашему жилью. Только обязательно проследите, чтобы от этого не травмировались дети и домашние животные.

Лайфхак 9. Одежда

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

Помните простое плавило: два слоя тонкой одежды лучше, чем один толстый . Между слоями ткани задерживается воздух, который отлично удерживает тепло вашего тела и не дает вам быстро замерзнуть. Также не забывайте о носках на ноги и тапочках. А в доме разбросайте теплые пледы по диванам и креслам. Замерзли – сразу же кутайтесь.

Лайфхак 10. Напитки

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

После того, как вы укутались, выпейте что-то горячее . Это может быть бульон, чай, кофе, горячий шоколад и другие теплые жидкости, в том числе глинтвейн. Чтобы напитки дольше оставались горячими, пользуйтесь термосом или грелкой для чайника.

Лайфхак 11. Движение

Как согреться в холодной квартире / Фото: unsplash

Холод в доме – подходящее время, чтобы заняться физкультурой . Потратьте несколько минут на приседания, отжимания от пола, скакалку или просто танцы. Уборка квартиры с активным маханием веником и шваброй тоже подойдет. Упражнения разгоняют кровь, а это согревает, да к тому же делает фигуру более изящной – как раз то, что нужно к лету.

Лайфхак 12. Кровать

На время сна обеспечьте себя теплым одеялом , а лучше двумя. Еще одно желательно постелить поверх матраса. Перед сном можно прогреть постель феном. И не забудьте про грелку в ноги. Кстати, неплохой вариант – греться с домашним животным. А еще лучше – с любимым человеком.