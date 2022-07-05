Украина должна разорвать отношения с режимом Лукашенко, но не с беларусским обществом - Европейская правда

Украинское издание «Европейская правда» опубликовало редакционную статью, в которой заявляет, что Украине следует как можно скорее разорвать отношения с режимом Лукашенко, но не с беларусским обществом, а заодно решить, кто выражает интересы беларусского общества.

Приводим тезисы редакционной статьи журналистов:

«Почему Киев не разрывает отношения с Минском?

Может быть, есть негативные последствия этого шага, которых Украина остерегается? Короткий ответ: нет, уже нет. Речь идет скорее об инерции, которой нужно положить конец»;

«После подавления протестов в Минске Украина присоединилась к ряду европейских решений, но отказалась вводить санкции лично в отношении Лукашенко, потому что остерегалась возможной личной обиды с его стороны»;

«Ранее Украине (хотя об этом в Киеве пытались не вспоминать вслух), требовалось экономическое сотрудничество и торговля с Беларусью, и это заставляло закрывать глаза на то, насколько кровавый диктатор руководит соседней страной. В частности, из-за того, что по нескольким позициям (от топлива до стекла) импорт из Беларуси был единственной альтернативой поставкам из РФ»;

«Аннексию Крыма Лукашенко поддержал еще в прошлом году, когда публично признал полуостров российским. Вопрос о военном сотрудничестве Минска и Москвы снят окончательно»;

«Беларусская пропаганда без остановки пытается дегуманизировать украинцев, усилить ненависть к ним в обществе»;

«Официальный Киев уже допускал эту ошибку раньше, при Порошенко. С 2014 года Киев делал вид, что войны с Россией нет»;

«Совершенно нормально сделать политическое заявление, что мы разрываем связи с нелегитимным диктатором, а не с беларусским обществом, ведь президент Зеленский неоднократно подчеркивал разницу между ними. А одновременно – определить по крайней мере для себя, кто будет выразителями интересов этого общества.

Начнет ли Киев хотя бы иногда общаться со Светланой Тихановской?

Да, она остается неопытным политиком, однако она стала символом беларусской оппозиции для остального мира, а Киев ее показательно игнорирует. Тем более за последние годы риторика Тихановской существенно изменилась, а в вопросе российско-украинской войны она заняла вполне дружественную к Киеву позицию»;

«Украина должна разорвать отношения с режимом Лукашенко».