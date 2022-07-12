ФК «Полесье» готовится к старту сезона: последние новости команды

Наверняка подобными проблемами озабочены и букмекерские конторы. Большинство фанатов совмещают просмотр футбольных поединков и ставки на матчи. Для того чтобы бетторам получить максимальную отдачу от правильного прогноза, они посещают страницы портала https://stavochka.com . Команда опытных экспертов ресурса внимательно отслеживает изменения в условиях БК и в виде обзоров предлагает актуальную информацию для любителей азартных пари.

Что с ФК «Полесье»?

Руководитель команды Владимир Загурский успокоил болельщиков Житомира. Футболисты «Полесья» проводят регулярные тренировки. Для этого игроки и тренерский штаб отправились на турецкие сборы. После этого коллектив перебазировался в Польшу. Там команда проводит двухразовые тренировки и регулярно набирает практику в противостояниях с местными коллективами. По планам менеджмента клуба из Полесского края, команда останется в польском городе Мронгово до конца июля.



Стоит снисходительно подойти к результатам контрольных матчей. Во встрече с коллективом из второго польского дивизиона наши футболисты проиграли 1:3. Дело в том, что тренерский штаб использовал разные схемы и тестировал новые тактические наработки. Отсутствие игровой практики сказалось на реализации опасных моментов, хотя подходов к воротам соперника было много.

Трансферные новости «Полесья»

В ходе затянувшегося межсезонья в составе клуба «Полесья» произошли некоторые изменения. Завершил трудовые отношения с командой Руслан Бабенко. Он достойно отработал свой договор, но решил строить карьеру в другом месте. Вторая потеря - Андрей Сахневич, он решил получить новый вызов для самореализации.



Тем не менее в коллектив влились несколько молодых и перспективных футболистов. Они проходят адаптацию в основном составе, и в ходе тренировочных сборов выясняется их истинный уровень. В скором времени будет ясно, продолжат ли они карьеру в ФК «Полесье».

В последние дни украинские болельщики получили положительный импульс от Федерации футбола. Руководитель заявил, что в августе планируется начать чемпионат, несмотря на сложные условия. Поэтому у поклонников футбольного клуба из Житомира возникли вопросы: готова ли их любимая команда выступить в первенстве Первой лиги.