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Каждый второй водитель в Украине ремонтировал авто во время войны - ОПРОС

Сегодня, 15:09:58 63 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Каждый второй водитель в Украине ремонтировал авто во время войны - ОПРОС

В результате войны дороги и условия в Украине усложнились, поэтому мы спросили у водителей, стали ли они чаще следить за состоянием авто. Делимся следующими результатами:

  •  в большинстве своем украинцы пользуются авто в пределах города, только 18% опрошенных используют машину для дальних путешествий;
  •  за последние 4 месяца каждый второй украинский водитель сталкивался с ремонтом автомобиля;
  •  чаще всего автомобилисты отзывались на объявления о продаже деталей для кузова и двигателя.


Больше о том, изменили ли украинцы подход к техобслуживанию своего автомобиля во время войны, - читайте в прессрелизе во вложении.

Большинство украинцев пользуются автомобилем в пределах города

В опросе на OLX приняли участие 2 856 респондентов, среди которых почти 64% украинцев пользуются авто ежедневно, а 10% даже недавно приобрели подержанную машину. Большинство респондентов передвигаются на легковом автомобиле (72,5%) в пределах города (таких 69,4%). Еще 18,2% используют машину для поездок на длинные дистанции.

У каждого второго водителя ломался автомобиль во время войны

У более чем 51% опрошенных водителей ломалось авто на протяжении войны. Больше всего проблем у украинцев было с двигателем или ходовой — на них жаловались 27,6% респондентов. Незначительное обновление машины делали 19,3% украинцев. Сюда относятся рихтовка, покраска, замена деталей, сварка и т.д. В то же время только 4,2% ответили, что их авто нуждалось в капитальном ремонте.

Важно отметить, что, несмотря на войну, украинский рынок автозапчастей достаточно насыщен: только на олх ежемесячно предлагают около 1 млн товаров в категории «Автозапчасти». Самый большой пик предложений от продавцов был в июне – 1 148 563 объявления, что по сравнению с прошлым годом больше на 29%.

  • Среди топ-предложений детали для кузова – 31% от общего количества объявлений в категории и по сравнению с первым месяцем войны выбор увеличился на 38%.
  • Количество предложений о продаже двигателя выросло почти на 25% (до 194 тыс. объявлений)
  • Электрооборудования и автосвета стало больше на 20-21% — до 113,6 тыс. и 86 тыс. объявлений соответственно.


На протяжении 4 месяцев войны украинцы чаще откликались на объявления по продаже деталей для кузова и двигателя. Также с марта по май автовладельцев интересовали детали к подвеске и электрооборудованию. А в июне топ-5 дополнили еще детали в салон. 

 

Тип детали

Общее количество откликов
на OLX в июне 2022

Увеличение откликов
на OLX по сравнению с мартом

Для кузова

566 939

111%

Для двигателя

307 879

68%

Электрооборудование

130 925

66%

Для салона

115 884

69%

К подвеске

112 655

75%
 

При поломке водители доверяют машину СТО или знакомым мастерам

Если нужно починить автомобиль, почти 40% украинцев обратятся в СТО. Еще около 33% доверят свой автомобиль знакомому мастеру, а 28% опрошенных отремонтируют авто самостоятельно. При этом, почти половина респондентов проводит техобслуживание как в случае поломки, так и для плановой диагностики. Из них 23,6% водителей указали, что обращаются в автомастерскую, только если подозревают неисправность, еще 20% посещают СТО для плановой диагностики авто.

Согласно опросу на OLX Авто, чаще всего украинцы проводят техобслуживание раз в полгода (38% опрошенных) или раз в год (33%). Однако есть и водители, которые ежемесячно делают диагностику автомобиля – таких 18,5%. Кроме того, среди распространенных ответов — проверка исправности через каждые 10 000 км пробега или перед дальней дорогой.

PR Manager OLX Ukraine, Ольга Дзюба
Тэги: война в Украине, ремонт авто, водители
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