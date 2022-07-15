Каждый второй водитель в Украине ремонтировал авто во время войны - ОПРОС

В результате войны дороги и условия в Украине усложнились, поэтому мы спросили у водителей, стали ли они чаще следить за состоянием авто. Делимся следующими результатами:
Больше о том, изменили ли украинцы подход к техобслуживанию своего автомобиля во время войны, - читайте в прессрелизе во вложении.
В опросе на OLX приняли участие 2 856 респондентов, среди которых почти 64% украинцев пользуются авто ежедневно, а 10% даже недавно приобрели подержанную машину. Большинство респондентов передвигаются на легковом автомобиле (72,5%) в пределах города (таких 69,4%). Еще 18,2% используют машину для поездок на длинные дистанции.
У более чем 51% опрошенных водителей ломалось авто на протяжении войны. Больше всего проблем у украинцев было с двигателем или ходовой — на них жаловались 27,6% респондентов. Незначительное обновление машины делали 19,3% украинцев. Сюда относятся рихтовка, покраска, замена деталей, сварка и т.д. В то же время только 4,2% ответили, что их авто нуждалось в капитальном ремонте.
Важно отметить, что, несмотря на войну, украинский рынок автозапчастей достаточно насыщен: только на олх ежемесячно предлагают около 1 млн товаров в категории «Автозапчасти». Самый большой пик предложений от продавцов был в июне – 1 148 563 объявления, что по сравнению с прошлым годом больше на 29%.
На протяжении 4 месяцев войны украинцы чаще откликались на объявления по продаже деталей для кузова и двигателя. Также с марта по май автовладельцев интересовали детали к подвеске и электрооборудованию. А в июне топ-5 дополнили еще детали в салон.
|
Тип детали
|
Общее количество откликов
|
Увеличение откликов
|
Для кузова
|
566 939
|
111%
|
Для двигателя
|
307 879
|
68%
|
Электрооборудование
|
130 925
|
66%
|
Для салона
|
115 884
|
69%
|
К подвеске
|
112 655
|
75%
Если нужно починить автомобиль, почти 40% украинцев обратятся в СТО. Еще около 33% доверят свой автомобиль знакомому мастеру, а 28% опрошенных отремонтируют авто самостоятельно. При этом, почти половина респондентов проводит техобслуживание как в случае поломки, так и для плановой диагностики. Из них 23,6% водителей указали, что обращаются в автомастерскую, только если подозревают неисправность, еще 20% посещают СТО для плановой диагностики авто.
Согласно опросу на OLX Авто, чаще всего украинцы проводят техобслуживание раз в полгода (38% опрошенных) или раз в год (33%). Однако есть и водители, которые ежемесячно делают диагностику автомобиля – таких 18,5%. Кроме того, среди распространенных ответов — проверка исправности через каждые 10 000 км пробега или перед дальней дорогой.PR Manager OLX Ukraine, Ольга Дзюба