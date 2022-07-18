Как выбрать первый автомобиль для новичка: важные советы

Личный транспорт – не прихоть, а необходимость. Особенно сейчас, когда так важно быть мобильными, а близкие люди оказались в 1000 километрах. Если вы готовы потратить на первый автомобиль больше $10 тыс., то перед вами более широкий выбор: кроме б/у, можно рассматривать и новые машины. За одну и ту же сумму вы можете приобрести или новый автомобиль, но с ограниченным количеством опций, менее мощным мотором и не самого престижного бренда, или же рассматривать машину с пробегом и в возрасте нескольких лет, но с лучшим списком оснащения.
С чем нужно определиться при покупке автомобиля
1. Размер салона и багажного отделения
Вместительность автомобиля зависит от его размерного класса, а удобство пользования – от типа кузова.
Легковые автомобили делятся на такие основные размерные классы:
- А-класс – это субкомпактные городские машины;
- В-класс – компактные хэтчбеки и седаны;
- С-класс, или «гольф-класс» – это среднеразмерные хэтчбеки, седаны и универсалы;
Разделение автомобилей бизнес-класса на D-, E- и F-классы – более условное.
На каком типе кузова остановиться – седане, хэтчбеке, кроссовере, универсале или минивэне – выбор зависит от эстетических соображений и необходимой вместительности багажника. Обычно у универсалов и минивэнов самые емкие багажные отсеки, а у хетчбэков и кроссоверов того же размерного класса – довольно скромные.
Самые распространенные типы кузова – седаны и хэтчбеки. Вторые – более универсальные: за счет складывающихся сидений можно превратить заднюю часть салона в увеличенный багажник, в том числе и для перевозки длинных предметов. Типичные для нашей страны авто с таким кузовом – Ford Fiesta, Peugeot 207, Volkswagen Polo и Golf, Renault Megane, Toyota Corolla.
В Украине практически стандартный вариант для первой машины – пятидверный хэтчбек (пятидверными называют автомобили, у которых четыре боковые двери плюс дверца багажника – ред.) с отдельным доступом к переднему и заднему ряду сидений.
Трехдверные хэтчбеки благодаря широким дверным проемам обычно более удобные для посадки/высадки передних пассажиров. Но в них труднее садиться на задний ряд. Трехдверные машины украинцы приобретают из-за некоторой эксклюзивности, обычно они встречаются реже, чем такие же модели с пятью дверями.
Седаны пользуются особой любовью у украинцев благодаря отделенному от салона багажнику. Среди самых массовых на нашем рынке седанов стоит отметить Ford Focus, Renault Fluence, Volkswagen Jetta.
Относительная редкость ввиду ограниченной практичности – сверхкомпактные двухместные ситикары вроде Smart Fortwo, Toyota iQ. На них удобно парковаться, однако нужно понимать, что вы сможете взять на «борт» только одного пассажира и небольшой багаж.
В Украине практически стандартный вариант для первой машины – пятидверный хэтчбек с отдельным доступом к переднему и заднему ряду сидений.
Все более модными становятся кроссоверы. Многие автопроизводители заменяют ими хетчбэки, компактвэны и даже седаны. Преимущества кроссоверов – в большем дорожном просвете, что дает возможность увереннее чувствовать себя на неровных дорогах, а также облегчает парковку – на них проще «запрыгивать» на бордюры, заезжать в сугробы. Лидирующие позиции занимают Toyota RAV4, Renault Duster, Hyundai Tucson, Kia Sportage и пр.
Нередко покупка нового авто актуальна только при серьезном увеличении семьи. И тогда первым автомобилем становится семи-восьмиместный минивэн, или микроавтобус. Но пока дети еще маленькие, можно присмотреться к семиместному кроссоверу. У него меньше свободного пространства на задних рядах, но и габариты скромнее. Это упрощает поиск места для парковки и эксплуатацию в городе в целом. Самые популярные на нашем рынке кроссоверы на семь мест – это Nissan Qashqai+2, Skoda Kodiaq, Mazda CX-9 и пр.
Легкие коммерческие автомобили, которые выполняют роль грузопассажирских машин, бывают пяти- и семиместными. Такие авто часто становятся членами семьи, если машина должна выполнять две функции: возить людей по личным делам и перевозить грузы. Последнему способствуют вместительный грузовой отсек с низким полом, сдвижные двери, съемные сиденья. Самые популярные машины этого класса на рынке – Renault Kangoo, Ford Tourneo Connect, Volkswagen Caddy.
2. Двигатель
Второй важный момент – это тип двигателя. У большинства машин на украинском рынке – бензиновые двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Но существуют также машины с дизельными моторами, гибриды и электромобили.
Главное преимущество «бензинок» – относительная простота конструкции в сравнении с другими вариантами, благодаря чему такие авто дешевле обслуживать и ремонтировать. Кроме этого, в машины с бензиновыми моторами можно установить газобаллонное оборудование (ГБО), но делать это нужно на сертифицированной СТО. Установка ГБО в «гаражах» непроверенными специалистами повышает риск нестабильной работы мотора и возникновения аварийных ситуаций.
ГБО даст возможность использовать в качестве топлива пропан-бутановую смесь и экономить на заправке около 20–25%. Некоторые новые машины в украинских автосалонах продаются с уже установленным «газом», например, Renault Logan, Chevrolet Cobalt.
Авто с дизельными моторами подойдут тем водителям, которые планируют большие ежедневные пробеги. Дизельные двигатели отличаются низким расходом топлива и быстрым разгоном. С таким мотором на нагруженной машине можно реже переключать передачи, что повышает комфорт вождения. В то же время при покупке подержанных авто с дизельными моторами нужно быть готовым к тому, что к пробегу в 100–150 тыс. км потребуется квалифицированный и затратный сервис. Причина – изнашиваются топливные форсунки, топливный насос высокого давления и другие элементы топливной системы мотора.
Автомобили с гибридной силовой установкой объединяют в себе бензиновый (или дизельный) двигатель и электромотор. Это снижает вредные выбросы в атмосферу в сравнении с машинами, где только ДВС. Недостаток гибридов – из-за высокой технологичности сами машины и их обслуживание стоят дороже. К примеру, гибридный Toyota RAV4 стоит на $3-4 тыс. дороже такого же авто с бензиновым мотором.
Поэтому перед покупкой очень важно всей семьей смоделировать ситуации, в которых будущий автомобиль будет участвовать. Это поможет определиться с самыми важными характеристиками авто.
У плагин-гибридов (подзаряжаемых) есть встроенный аккумулятор. Его можно заряжать от внешнего источника питания – розетки, и он дает возможность проехать от 10 до 100 км исключительно на электротяге.
Электромобили – особый вид транспорта. Они работают почти бесшумно, реже машин с ДВС требуют сервисного обслуживания и дешевые в эксплуатации (не нужно каждые 10–15 тыс. км менять моторное масло, фильтры). В зависимости от места зарядки цена 100 км пробега эквивалентна расходу жидкого топлива в объеме от 1 до 4 л/100 км.
Распространение электромобилей в Украине сдерживают три фактора: ограниченный запас хода, высокая цена и недостаточное развитие инфраструктуры, то есть небольшое количество зарядных станций.
Даже самые современные электромобили проезжают на одном заряде до 500 км, и потом нужно несколько часов восполнять энергию. Кроме этого, стоит помнить, что с годами запас хода у электромобиля сокращается. Емкость литий-ионной батареи снижается, и, соответственно, подержанная машина может проехать на 10–20% меньше, чем новая. Самые распространенные в Украине «электрички» – это Nissan Leaf, Renault Zoe, Fiat 500e, BMW i3.
3. Коробка передач
Важный фактор удобства пользования машиной – трансмиссия. Самый распространенный тип — это механическая коробка передач (МКП), она самая надежная и неприхотливая в эксплуатации. Однако МКП больше всего требует умения и сноровки при езде.
Автоматическая коробка передач (АКП) «самостоятельно», без участия водителя, меняет передачи, что очень удобно, особенно в городе. Но АКП требуют регулярного технического обслуживания, незначительно повышают расход топлива, и стоят машины с «автоматом» дороже. Разница в рамках одной модели – плюс $1000-2000.
Третий вид трансмиссии – роботизированные коробки-автоматы. Среди них есть дорогие и суперсложные коробки переключения передач (КПП) с двумя сцеплениями (DSG, PDK и пр.), которые быстрее всех меняют передачи и заметно экономят топливо. А есть простейшие «роботы» с одним сцеплением – дешевые и некомфортные. Этот тип КПП больше всего подходит для езды в городе, но он и самый дорогостоящий в обслуживании.
4. Привод
Легковые автомобили могут быть передне-, задне-, а также полноприводными.
У львиной доли современных автомобилей – привод на передние колеса. Они немного проще в управлении: их поведение на дороге легче прогнозировать и контролировать неопытным водителям.
Заднеприводные авто отличаются лучшим распределением веса, что повышает курсовую устойчивость машины. Особенно это заметно при движении на высокой скорости. Также у заднеприводных машин обычно меньший радиус разворота, что упрощает парковку и маневрирование в тесных дворах. При всех своих преимуществах заднеприводные авто дороже в производстве. Потому такая компоновка сегодня встречается преимущественно на премиальных машинах – на Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series, Mercedes-Benz S-Class и пр.
Автомобили с полным приводом (4 × 4) дают водителю возможность увереннее чувствовать себя на бездорожье и в плохих погодных условиях. При этом большинство современных автомобилей не позволяют водителю вмешиваться в работу полного привода. Обычно можно выбрать один из предустановленных режимов: «Снег», «Грязь», «Камни» и пр. Среди авто с полным приводом – Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser, а также несколько полноприводных пикапов. Однако стоит отметить, что количество полноприводных машин на рынке стремительно сокращается, спрос на них падает – по причине повышения качества дорог во всем мире.
5. Опции
В списке оснащения автомобилей есть несколько опций, которые будут особенно полезными для водителей-новичков:
- контролировать габариты помогает камера заднего вида и датчики парктроника;
- системы автоматической парковки решают большинство проблем на тесных площадках. Но они доступны только на недешевых моделях, цены на которые на вторичном рынке стартуют от $15 тыс.
- обогрев заднего стекла и боковых зеркал позволяют справиться с запотеваниями и изморозью;
- круиз-контроль и ограничитель скорости помогают не превышать заданные показатели, а также разгружают внимание водителя.
Комментарий эксперта
Игорь Широкун, автоэксперт
Работает в автобизнесе 18 лет. Знаком с большинством автомобилей на украинском рынке.
– Часто первый автомобиль не оправдывает ожиданий владельца. Машина сначала радует, но потом оказывается, что она или слишком маленькая, или слишком «прожорливая», часто ломается, медленно ездит, не помещается во дворе, не может въехать на бордюр у подъезда. Поэтому перед покупкой очень важно всей семьей смоделировать ситуации, в которых будущий автомобиль будет участвовать, начиная от заезда на паркоместо и посадки пассажиров и заканчивая качеством дороги на предполагаемых маршрутах. Это поможет определиться с самыми важными характеристиками авто и даст возможность точнее понять, какой должна быть первая машина.
На диагностике б/у машины не стоит экономить, чтобы в будущем не потратить еще больше, но уже на дорогостоящий ремонт.
Какой первый автомобиль выбрать – новый или б/у
В бюджетном сегменте, до $7-10 тыс., альтернативы подержанным машинам нет. Авто с пробегом дает возможность существенно сэкономить при покупке, но могут быть сюрпризы в виде скрученного пробега, скрытых дефектов кузова и основных агрегатов.
Часто за одну и ту же сумму можно выбрать как машину бюджетного сегмента с маломощным мотором и скромным списком оснащения, так и большой автомобиль известного бренда с премиальными опциями. Однако в первом случае у автомобиля будет небольшой пробег, «прозрачное» прошлое и, возможно, гарантия, а во втором – почтенный возраст и соответствующий износ. Покупателю нужно принять важное решение: ездить на бюджетной, но «свежей» машине, экономить на обслуживании и ремонтах, или передвигаться на более комфортабельном авто, но искать запчасти и регулярно посещать СТО.
Среди преимуществ новой машины – комфортный процесс выбора и покупки, гарантия от производителя, уверенность в поездках. С другой стороны, при первой регистрации автомобиля нужно дополнительно заплатить пенсионный сбор в размере 3-5% от стоимости машины. Процент зависит от цены автомобиля: чем он дороже – тем больше сбор.
Плюсы подержанного автомобиля — экономия, а также большой выбор на вторичном рынке.
При выборе подержанной машины никогда не стоит спешить. Нужно обратиться в независимый автосервис, а еще лучше – на официальную станцию конкретной марки. Услуга предпродажной диагностики предусматривает проверку лакокрасочного покрытия, геометрии кузова, состояния двигателя, коробки передач и ходовой. На диагностике не стоит экономить, чтобы в будущем не потратить еще больше, но уже на дорогостоящий ремонт.
По материалам: blog.olx.ua